Fernando Velázquez

León.- El infectólogo Alejandro Macías consideró que México debería ir negociando la adquisición de vacunas contra la viruela símica ante el incremento acelerado de casos que se registra en otros países.

Refirió que a nivel mundial se han confirmado alrededor de 40 mil casos de esta enfermedad. Esta cifra resulta menor en comparación con la cantidad de habitantes que tiene el planeta.

Sin embargo, advirtió que el ritmo en que han aumentado los pacientes infectados han obligado a países a echar mano de vacunas para combatir su propagación.

El riesgo de las vacunas

El problema, añadió, es que las vacunas de primera y segunda generación, que es la que tienen en reserva la mayoría de los países, representan un riesgo importante de generar miocarditis, que genera inflamación en el corazón.

En cambio, las vacunas de tercera generación contra la llamada ‘viruela del mono’, denominada “Jynneos”, son más amigables y seguras. Pero solo una empresa la produce a nivel mundial, lo cual dificulta su acceso.

“El problema está en que aunque se negocie en este momento y aunque haya dinero, no necesariamente se va a tener la vacuna. Por eso es que hay que insistir. Hay que empezar negociar por si se llega a necesitar, si esto sigue creciendo, en México, aunque son pocos los casos, siguen creciendo de manera logarítmica y pudiera llegar el momento en que se requiera la vacuna, y creo que estamos cerca de eso si no es que ya pasamos ese punto de no retorno”, dijo.

Nacidos antes de 1972 tendrían protección

Alejandro Macías explicó que los nacidos antes de 1972 pueden gozar de cierta protección ante dicha enfermedad por la vacuna que recibieron cuando eran niños. Aunque también existe la posibilidad de que en algunos esa inmunidad ya se haya perdido.

Por lo anterior, indicó que habrá que estar atentos a la forma en como aumenten los casos de viruela símica en México. Aunque subrayó que en caso de que llegue a convertirse en epidemia, no tendrá el impacto que tuvo la covid-19.

“Las semanas, meses siguientes serán determinantes para decir si finalmente esto va a crecer como una epidemia en la que, primero, no hay que caer en pánico porque no tendrá el calado de la epidemia de covid. No va a matar a tanta gente, es una enfermedad que puede ser muy dolorosa, pero que no tienen las tasas de mortalidad que tiene la covid. En las semanas siguientes vamos a saber si los casos siguen creciendo y si requeriremos la vacuna”, dijo.

