Irapuato.- Por casi un mes, el Gobierno de Irapuato ha retrasado el pago de la liquidación de los más de 43 exfederales integrantes del CERII y directivos que renunciaron o fueron despedidos tras la salida de Miguel Ángel Simental; la justificación es la falta de presupuesto.

Solo “largas” les han dado, aseguró un grupo de exfederales, quienes denunciaron que cuando se dio la baja, el pasado 11 de mayo, se les prometió el pago de una liquidación acorde al trabajo que realizaron en la administración, el cual no excedería más de los 15 días, sin embargo, este no ha llegado.

“Uno de los ellos (empleado de Recursos Humanos) nos dijo que de plano nos esperemos que porque fueron varios, más de 40 compañeros que se dieron de baja, no alcanza el presupuesto para todos, que estemos al pendiente en los días posteriores”, comentó uno de los afectados.

Esta situación la consideraron injusta, pues la mayoría no vive en Irapuato y no pueden ir y venir constantemente para revisar el tema, ya que el área de Recursos Humanos no da una fecha específica.

No valoraron su presencia

Recriminaron que durante su estancia en Irapuato no contaban con un horario fijo e incluso trabajaban más de 20 horas diarias, pues tenían que estar disponibles a cualquier hora que fueran requeridos, por lo que dormían muy poco.

“Dejamos familia, dejamos casa y nunca se valoró nuestro trabajo”, reprocharon al recordar que la alcaldesa Lorena Alfaro García en entrevistas posteriores, dijo que el Comando de Reacción Inmediata de Irapuato era un grupo de reciente creación, dando a entender que no afectaría su renuncia.

Además, señalaron que durante la Feria de las Fresas estuvieron apoyando en la vigilancia y nunca se habló de pago de horas extras o de alguna compensación.

La justificación es que no hay dinero y que, como fueron muchos, el papeleo todavía no está terminado, por lo que hasta el momento ninguno ha recibido su liquidación.

Exdirectivos tampoco han recibido liquidación

En la misma situación se encuentran el exdirector de la policía, Omar Jaramillo, la exdirectora de la Academia, Karen Lizeth Correa Barrera, entre otros directivos.

Cabe recordar que la creación del CERII fue la estrategia implementada por el exsecretario Miguel Ángel Simental, quien replicó en Irapuato el modelo aplicado en Celaya, donde con la integración de exfederales, se comprometió a enfrentar la delincuencia.

La propuesta fue respaldada por la alcaldesa Lorena Alfaro García y se basó gran parte de la estrategia de seguridad de Irapuato en los primeros cinco meses de la administración, sin embargo, nunca se concretó debido al tema del presupuesto.

Sin embargo, el Ayuntamiento sí solicito un adelanto de 20 millones de pesos de las participaciones federales para poder cubrir los gastos que este grupo generó a la administración y que finalmente se disolvió.

