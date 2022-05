Se dijo extraoficialmennte que el CERII en Irapuato ha sufrido entre 10 y hasta 50 bajas de exfederales desde la salida de Simental

Irapuato .- La permanencia del Comando Especial de Reacción Inmediata de Irapuato (CERII) está en ‘veremos’ ante la renuncia de ex federales; además por no ser fundamental en la operatividad y la estrategia de seguridad.

Extraoficialmente se dijo que de 10 a 50 elementos de la corporación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han renunciado o quedaron separados de la administración en los últimos meses. Esto luego de la salida del ex secretario Miguel Ángel Simental, quien basó la estrategia de seguridad de Irapuato en la integración de este comando.

Durante los primeros meses de la administración se apostó a solidificar este grupo de reacción inmediata en Irapuato. Incluso gran parte del adelanto de participaciones de los 20 millones de pesos, fue para pagar los sueldos de los elementos de entre 26 mil a 32 mil pesos mensuales. Con esto también se pagaron los gastos de alimentación, la adquisición de camas y lo necesario para los dormitorios de este grupo.

Así lo indica el oficio Reg091/2021 correspondiente a la solicitud de adelanto de participaciones. También se hizo una modificación al presupuesto para que la Dirección de Obra Públicas adquiriera material de construcción y poder adecuar los dormitorios de los elementos.

Hechan para atrás todo tras salida de Simental

A casi un mes y medio de que se fue Simental, todo el trabajo que se había hecho se echaría para atrás, pues a decir del nuevo director de la Policía Municipal de Irapuato, J. Reyes Méndez Jiménez, Irapuato no necesita un CERII.

“Creo que no, lo consideramos tanto porque también tenemos grupos especiales nosotros, también tenemos grupos, solamente que en su momento el secretario que asumió la responsabilidad por primera vez aquí en esta administración trajo a ese personal y lo dio a conocer como programa, lo echaron a andar y por ‘x’ o ‘y’ no continuó, y es enfoque de cada secretario”, opinó el directivo al ser cuestionado sobre si era necesario o no el CERII.

En cuanto a la supuesta renuncia de elementos del CERII, el director de la Policía dijo desconocer a ciencia cierta si haya o no renuncias. También dijo desconocer cuántos de los 75 elementos que llegaron como ex federales queden. Sin embargo, comentó que algunos consideraron que tratarían de renunciar, pero ya es decisión de cada uno, dijo.

“Estoy asumiendo apenas el cargo, no tengo conocimiento y su finalidad de contrato, desconozco prácticamente no estoy empapado del tema y en su momento lo haremos saber (…) Algunos consideraron que tratarían de renunciar, y hasta el momento el área administrativa no me ha manifestado que haya renuncia voluntaria, hasta el momento”, puntualizó.

Buscan evitar demandas por despido injustificado

La responsabilidad de dar o no continuidad al comando especial, dijo, no es solo su responsabilidad sino que el secretario de Seguridad Ciudadana, Víctor Armas Zagoya también tiene que tomar la determinación del grupo que llegó y es de reciente creación, además de que dijo, se busca que no haya demandas en contra del Municipio, por un despido injustificado.

Lo que sí va a suceder, puntualizó Reyes Méndez es que se hará una reestructura de la corporación en donde se volverá a capacitar al personal.

“El personal tiene grupo de intervención rápida, grupos de choque, el personal está capacitado, hay que volver al entrenamiento, reestructurarlo y volver a darle capacitación de derechos humanos y sobretodo de antidisturbios, conocimiento de material, conocimiento de las intervenciones”, puntualizó.

Tras la salida de Simental, integrantes del CERII se mostraron inconformes, dado que las condiciones de trabajo fueron modificadas. Incluso se habló de ajustar su salario para que estuviera más acorde con el resto de la corporación; también se detuvo la contratación de más ex federales. El ex director de la Policía Municipal de Irapuato, Rubén Omar Jaramillo Mariscal, era uno de los ex federales que Simental trajo a Irapuato.

