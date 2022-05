La disolución del CERII y del equipo de trabajo de Miguel Ángel Simental comenzó inmediatamente después de su despido

Irapuato.- La disolución del equipo de trabajo del exsecretario de Seguridad Ciudadana , Miguel Ángel Simental, incluido el Comando Especial de Reacción Inmediata de Irapuato (CERII), inició desde el primer día que éste dejó el cargo. Desde ese momento se pidió a sus colaboradores cercanos firmar su renuncia, sin evaluación de su trabajo ni de sus resultados.

Miguel García, quien fungió como coordinador de Comunicación Social durante la gestión en seguridad de Simental, comentó que desde el primer día que éste ya no se presentó a laborar, el pasado cuatro de abril, fueron despedidos, o jurídicamente hablando, “renunciaron” cinco de sus colaboradores cercanos.

De manera extraoficial se sabe que estas personas tenían puestos estratégicos y de confianza con el anterior titular . Incluso eran quiénes encabezaban algunos de los proyectos y estrategias de trabajo.

“La línea estaba trazada”, consideró Miguel, pues a los dos o tres días que despidieron al primer grupo, otros tres titulares y parte del equipo de Simental fueron despedidos. Debido a esto se advertía que seguiría la disolución del equipo que llegó a trabajar a Irapuato.

“Sí se desmanteló y sin afán de sonar a ‘cebollazos’, ciertamente éramos un equipo que no venía de Irapuato, pero todos teníamos esa camiseta puesta con el Municipio de Irapuato, y no es el primer cargo en donde llegamos todo el equipo a otro municipio de cual no somos, muchos incluso no somos de Guanajuato, sin embargo al cargo que llegamos nos poníamos la camiseta y era el caso de Irapuato”, comentó.

La Academia de Policía, la Dirección de Tránsito Municipal y la dirección del CECOM son dependencias que siguen siendo encabezadas por expolicías federales.

Minimiza Lorena Alfaro disolución del CERII

Por su parte, la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, minimizó la renuncia de los elementos del CERII y que Irapuato tiene una corporación sólida. Bajo esta premisa, descartó la llegada de más federales a la corporación de Irapuato.

“— Este grupo tiene o tenía apenas 5 meses de haberse integrado. Así es que lo que tenemos que seguir haciendo es fortalecer a nuestra corporación local y sus respectivos grupos de reacción que existen en nuestra ciudad”.

“—¿Van a llegar más elementos a la corporación?

“—Federales no”.

Agregó que darán un fuerte fortalecimiento a la corporación y que de hecho ya egresaron 40 elementos y están por egresar otros 40. “Y con los recursos que tenemos vamos a potenciar el número de elementos que favorezcan a la corporación”, explicó.

Sobre el tiempo que tardarían en cubrir a los elementos que renunciaron, Lorena Alfaro omitió respuesta y sólo insistió en que estarán fortaleciendo a la corporación.

Finalmente, sobre si fue la mejor decisión contratar a elementos federales, dijo: “es el equipo que llegó con Simental”.

