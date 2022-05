Tras la salida de ex federales del CERII en apoyo al ex director Rubén Jaramillo se desató una guerra de acusaciones

Nayeli García/Nancy Venegas

Irapuato .- La salida de los 50 ex federales del Comando Especial de Reacción Inmediata de Irapuato (CERII) desató una serie de acusaciones y exhibición de una Secretaría de Seguridad Ciudadana dividida y con cientos de problemas.

Elementos de la Policía Municipal que pidieron permanecer en el anonimato por miedo a las represalias, confirmaron parte de las acusaciones vertidas a través de las redes sociales en donde ex federales y policías municipales se acusan mutuamente de corruptos e incompetentes.

Correo dio a conocer desde varias semanas atrás, conflictos e inconformidades al interior de la corporación municipal por la llegada y los privilegios que recibían los CERII con altos sueldos y unidades privilegiadas. Sin embargo, con la salida de Rubén Omar Jaramillo, ex director de la Policía Municipal y ex policía federal, la división se hizo más notoria.

Acusan injusticia contra Rubén Jaramillo

Integrantes del CERII, se dijo que hasta 50, presentaron su renuncia como acto de solidaridad a Rubén Jaramillo, a quien cesaron tras los actos cometidos en contra de mujeres manifestantes el primero de mayo. Mientras la investigación que inició la Unidad de Asuntos Internos sobre el tema no ha terminado, ni señala responsabilidades.

Los CERII consideraron injusto el despido. Señalaron que Jaramillo no actuó de forma unilateral y la orden la recibió del encargado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Víctor Armas Zagoya, avalado por la presidenta municipal, Lorena Alfaro García. Además que esta acción de actuación para contener la manifestación fue aceptada por ellos mismos en el pronunciamiento realizado el día de los hechos, tras advertir que no se tolerarían actos de violencia ni fuera de la ley.

La salida de hasta 50 ex federales del CERII sería en apoyo al ex director de la Policía de Irapuato

Acusan problemas con armamento

En el perfil de Fátima Hernández una publicación acusa a los CERII y especialmente a la encargada de los exámenes de Control y Confianza y las licencias colectivas, de haber retirado armas de las delegaciones de la Policía Municipal; así como de asignar el armamento más nuevo al comando especial, quienes no contaban con licencia colectiva para la portación de armas de fuego, por lo que actualmente los policías no cuentan con el arma que supuestamente tienen a cargo.

Elementos de la Policía Municipal confirmaron tal señalamiento y dijeron que cuando terminó la administración pasada, se esperaba una compra de armamento. Con esta cada elemento de la corporación contaría con una arma propia de cargo. Pero a la llegada de la nueva administración, el armamento se recogió y los elementos tenían que esperar a que llegaran los policías del siguiente turno para entregar su arma, aunque no estuviera a cargo de la persona registrada.

De tal hecho, aseguran que la Contraloría Municipal de Irapuato inició una investigación al respecto, dado que al momento de la revisión del equipo de la corporación se encontraron faltantes, según dieron a conocer los policías municipales.

Ex federales señalan irregularidades en Municipio

Mientras tanto, los ex federales, acusan al Municipio de estar trabajando en medio de irregularidades, de no tener presupuesto y no haber querido dar a conocer los hechos de alto impacto en los que intervino el CERII. Esto bajo el argumento de que no se quería dar la imagen de que en Irapuato está operando el crimen organizado, por lo que en cada participación que se tuvo se dio el crédito a una “coordinación de los tres niveles de gobierno”.

También dijeron que la estrategia de seguridad con la que inició la administración no se pudo llevar a cabo debido a la falta de presupuesto, pues en un inicio se habló de contratar a más de 150 elementos e incluso se subió la cifra en cada discurso y al final solo llegaron poco más de 70, así como se limitó el actuar del ex secretario Miguel Ángel Simental.

Alfaro invita a irse a quien “no quiera servir a Irapuato”

Lorena Alfaro no aclaró la supuesta salida de 50 ex federales del CERII

“En la corporación está quién quiere servir a Irapuato y quien no quiera servir a Irapuato, bueno, pues adelante las puertas están abiertas”, dijo la alcaldesa, Lorena Alfaro García, respecto a la supuesta renuncia de 50 elementos exfederales al CERII.

Aseguró que ya no arribarán más de estos elementos y que el dinero que se destinaba al pago de sus honorarios se aplicará en la corporación local que tendrá un nuevo enfoque.

Sin aclarar la renuncia de los 50 elementos exfederales que arribaron al municipio el año pasado junto con el exsecretario de seguridad, Miguel Ángel Simental para conformar el grupo de Reacción Inmediata, la presidenta municipal señaló que la corporación fresera es la fortaleza de la ciudad.

“Todo lo que tenga que ver con información respecto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana hay que verlo con el secretario. Sin embargo, bueno te comento es importante fortalecer la corporación municipal particularmente nuestra corporación local, es fundamental y en ese sentido vamos a estar trabajando…”

