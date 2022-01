Vacunación podría ser la diferencia ente la vida y la muerte

La pandemia no ha terminado y la aplicación de la vacunación podría ser la diferencia entre la vida y la muerte, compartió el jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, José Luis Martínez Cendejas ante la lenta afluencia de personas de 50 a 59 años de edad para la aplicación de su tercer refuerzo de la vacuna anticovid.

El jefe de la jurisdicción comentó que, en las primeras horas de la vacuna, la afluencia fue lenta y se espera que por la tarde se incremente, así como el día sábado para que todas las personas puedan reforzar su protección contra el virus, que señaló sigue presente y es de mayor transmisión, en su variante omicrón.

En Irapuato fueron abiertas cuatro sedes de vacunación, con un total de cerca de 39 mil dosis: en la deportiva Norte y Sur fue la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) los encargados de la aplicación 25 mil vacunas entre los dos centros, mientras que en la UQI personal del Seguro Social está a cargo de la aplicación de 9 mil dosis, y en el Hospital Médico Militar, son 5 mil las dosis que serán distribuidas.

Puedes leer: Grupo de 50-59 años inicia vacunación de refuerzo por temor a contagios Covid

“La respuesta de la población es buena, y la realidad es que quisiéramos ver muchos más. Que la gente busque un espacio para vacunarse, ha sido una respuesta favorable en ese sentido, y que la población de este grupo de edad dedique unos minutos para priorizar su salud”, convocó el médico.

Recordó que, aunque la mayoría de los casos de covid son ambulatorios, ocho de cada diez personas hospitalizadas no estaban vacunadas, y de igual forma el 80 por ciento de las personas que están falleciendo a causa del virus, no contaban con el su esquema completo de vacunación, lo que implica una gran diferencia tener o no la vacuna.

Compartió que como parte de la Jurisdicción Sanitaria VI, que abarca los municipios de Irapuato, Huanímaro, Abasolo, Pénjamo, Cuéramaro y Pueblo Nuevo, se estarán aplicando cerca de 42 mil 600 dosis por parte de la SSG, y en total junto con otras instituciones de salud, son cerca de 55 mil.

Fotos: Nayeli García 1 de 2

En municipios como Pueblo Nuevo, en donde la meta de aplicación eran 900, dijo que se avanzó rápido y al medio día ya llevaban la mitad de avance.

La aplicación del refuerzo para personas mayores de 50 años, se realizará hasta agotar existencias y en caso de que alguien presente algún síntoma de enfermedad se pide hacer una valoración médica para saber si se pueden o no aplicar el biológico.