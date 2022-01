Staff Correo

Con información de Yadira Cárdenas y Manuel Arriaga

Guanajuato.- A pesar del frío y la ligera llovizna que se presentó la mañana de este viernes, miles de personas de 50 a 59 años acudieron a recibir la vacuna de refuerzo contra Covid-19 en todo Guanajuato. Los ciudadanos dicen temer contagiarse luego que las cifras han ido en aumento las últimas semanas.

Desde las seis de la mañana se observaron largas filas a las afueras de los puntos ubicados en cada municipio, donde además se inmuniza a rezagados de 60 años en adelante.

Contra viento y lluvia se vacunan en Salamanca

Fotos: Yadira Cárdenas 1 de 4

A pesar del intenso frío y de una ligera llovizna que se presentó por unos minutos, los adultos no dejaron su lugar, puesto que querían ser de los primeros inmunizados, además de que la fila avanzaba rápidamente.

“Ya estamos aquí y le madrugamos para ser de los primeros, ya así nos vamos a nuestras casas a seguirnos cuidando porque sí tenemos miedo de contagiarnos, ahorita hay muchos enfermos”, señaló el matrimonio Martínez Juárez.

En el Gimnasio Petrolero ‘Lázaro Cárdenas’, único punto de vacunación para esta jornada donde serán atendidas las personas de 50 a 59 años de edad en su tercera dosis, así como rezagados de 60 años en adelante.

Te puede interesar: Por tercer día, Guanajuato confirma más de 2 mil casos Covid en 24 horas

Por su parte, Juan López Flores, señaló que el año pasado se contagió de Covid, y no desea volver a pasar por lo mismo: “casi me mandó al hospital, por eso que supe que hoy iban a poner la tercera luego luego me vine. Yo soy de comunidad, soy de Los Prietos, así que le dije a mis hijos si no me pueden llevar me voy solo, pero sí me trajeron”.

Al respecto, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, Juan Jesús Martínez García, informó que para los municipios que comprenden la jurisdicción —Salamanca, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Yuriria, Moroléón y Uriangato— se destinaron 52 mil 300 dosis de la vacuna AstraZeneza, de las cuales, 25 mil llegaron a Salamanca.

La jornada se extenderá hasta el 23 de enero o agotar las dosis, por lo que hizo el llamado a los ciudadanos para acudir a recibir su refuerzo.

Pénjamo , Abasolo , Huanímaro y Cuerámaro reciben a cientos

Foto: Manuel Arriaga

Solo en Pénjamo, fueron habilitados dos centros de vacunación que se ubican en la Unidad Deportiva Sur de la cabecera municipal y en el Centro Impulso Social de la localidad de Santa Ana Pacueco.

En Abasolo, se realiza la vacunación en el Polifórum Miguel Hidalgo, mientras que en Cuerámaro y Huanímaro, los centros de vacunación están ubicados en el Complejo Deportivo y en el Centro Gerontológico, respectivamente.

En la unidad Deportiva Sur de Pénjamo, son cientos los adultos del rango de edad que llegan para recibir la dosis de refuerzo de la vacuna anticovid.

En este centro de vacunación avanzan en grupos de 60 personas, donde ingresan al recinto que dispone de 8 mesas de vacunación.

ac