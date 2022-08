Yunuen Iveth Guía Calderón, presidenta del colegio de médicos en Salamanca, dijo que se deben realizar estudios e investigaciones en las supuestas enfermedades a causa de la contaminación en Salamanca

Salamanca. – Yunuen Iveth Guía Calderón, presidenta del colegio de médicos en Salamanca, dijo que se deben realizar estudios, investigaciones y demás para asociar las enfermedades a causa de la contaminación.

Se debe seguir revisando el tema. Ya que, hasta ahora, lo único que se tiene documentado es el incremento de la atención médica en consultorios públicos y privados. Estas consultas han sido por afectaciones a las vías áreas, pero no hay una relación con otro tipo de enfermedades como es el cáncer.

“Como médicos atendemos en los diversos sectores, IMSS, ISSSTE, PEMEX, Secretaría de Salud y particulares. Lo que vemos cuándo hay emisiones de contaminantes es que aumentan las consultas y ahí las alzas en conjuntivitis, irritación en ojos, vías, respiratorias, algún problema de rinitis. Mucha gente se queja de la irritación de la garganta, tos y la gente piensa que tiene alguna enfermedad, pero al revisarlos no son infecciosas. Normalmente son irritativas y conforme pasan los días, disminuye la contaminación la gente se controla.

Vemos que ante estos registros se utilizan los antihistamínicos. Los cuales son de ayuda. Pero lo más importante cuando la condición ambiental no es buena, es no hacer ejercicio, porque se sienten más mal. Sobre todo aquellas personas que padecen algún problema como asma o pulmonar, son los que más sufren porque son los que registran la irritación”, dijo.

Debemos investigar si hay relación entre enfermedades respiratorias y contaminación

Insistió en que se nota mucho que el día que hay emisiones de contaminantes, aumenta el número de pacientes o de consultas por problemas irritativos respiratorios, precisó.

En el caso de relacionar los problemas de salud con la contaminación, dijo. “tendremos que hacer alguna investigación. Tendremos que investigar, se han intentado hacer estudios, investigación en el municipio donde se busca asociar si la contaminación realmente está asociada a problemas respiratorios como a problemas de cáncer.

No se pueden afirmar los casos de cáncer por contaminación

La realidad es que hasta ahora no se pueden asociar, no hay una investigación que así lo indique. No podemos decir que en Salamanca hay más casos de cáncer o de cualquier otra enfermedad por la contaminación, porque no hay qué lo avale r ello nos debemos de aplicar es en realizar más investigación y trabajar con la Secretaría de Salud que se hable con datos que respalden, con un estudio de investigación y demás”, dijo.

Guía Calderón, dijo que en Salamanca con muy pocos los médicos que hacen investigación, incluso el secretario de salud ha pedido que se participe más en la investigación y uno que hace falta en Salamanca es la afectación en los salmantinos a causa de la contaminación o de otras causas, concluyó.

