Estudios muestran que el aire que circula por las zonas industriales de Guanajuato es la principal fuente de contaminación en Querétaro

Guanajuato.- De acuerdo a una experta de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Juriquilla en la UNAM, estudios muestran que el aire que circula de octubre a mayo por las zonas industriales de Guanajuato es la principal fuente de contaminación en Querétaro. Además, esto coincide con la temporada de mayores concentraciones de ozono.

Dara Salcedo González, experta de la UNAM, encabezó el estudio ‘Source Apportionment of Particulate Matter in the Metropolitan Area of Querétaro (Central México): First Case Study)’. Sus resultados se publicaron en la revista Atmósfera.

“Las mayores concentraciones de contaminantes en Querétaro, generalmente ocurren entre diciembre y mayo y están relacionadas. De forma similar a lo que se ve en la Ciudad de México, cuando hay una gran estabilidad en la atmósfera, altas temperaturas y mayor cantidad de luz. Sin embargo, cuando empieza la temporada de lluvia, a mediados de mayo, las concentraciones se mantienen al mínimo hasta el verano, pero cuando acaban las lluvias vuelven a aumentar”, explicó.

Experta urge estudiar fuentes contaminantes

Salcedo González precisó que los estudios ambientales se concentran en la CDMX. No obstante, destacó que hay zonas urbanas en las que se desconoce las fuentes de contaminantes al aire, su comportamiento químico y transporte y los efectos en la salud.

“Al hacer los análisis encontramos que lo más probable es que no haya un vínculo. Más bien los contaminantes pueden estar relacionados con emisiones locales o de la zona del Bajío”, detalló la experta en aerosoles atmosféricos.

La experta de la UNAM dio a conocer que aun cuando Querétaro es una urbe de menor tamaño, tiene varias fuentes de emisión. Además, el único tipo de polución que le llega de la Ciudad de México, Puebla, Estado de México o Morelos está relacionado con los vehículos.

Preocupan daños a la salud por contaminación

Por otro lado, la mala calidad de aire es uno de los problemas ambientales que más preocupa debido a su afectación a la salud humana.

El grupo que encabeza Salcedo González de Ciencias de la Atmósfera del campus Juriquilla busca comprender la relación entre las emisiones locales y regionales de contaminantes atmosféricos y la mala calidad del aire en la región central de México, conocida como el Bajío, la cual es de gran importancia industrial y agrícola. Esta incluye metrópolis como Guadalajara, León y Aguascalientes con una población total aproximada de 13 millones de personas.

Las mediciones y análisis del aire y su comportamiento que estudiaron expertos universitarios determinaron que la mayoría de los flujos de viento que llegan a la entidad provienen de un área ubicada al noreste de Querétaro.

“Lo que vimos es que, en ciertas épocas del año, en particular entre octubre y mayo, tenemos vientos que vienen de la región Guanajuato, que surcan por todo este corredor industrial Irapuato-León y la refinería de Salamanca. De alguna forma ese aire puede ser una fuente de contaminantes que se suman a los que ya tenemos de manera local”, precisó la doctora en Ciencias.

Tras ver los resultados, la investigadora y su equipo esperan implementar un modelo de calidad del aire para la capital de la entidad queretana, que incluye conocer emisiones, vientos, meteorología y química.

El caso de Salamanca

El pasado 16 de junio, autoridades ambientales activaron la pre contingencia ambiental en Salamanca por la presencia de Dióxido de Azufre (SO2). Esto luego de rebasar los niveles permitidos

La secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla, informó a los integrantes del Comité de Contingencias de la activación de esta pre contingencia ambiental en Salamanca a las 17:30 horas.

La contingencia ambiental se repitió al menos en dos ocasiones en menos de una semana en el municipio. Sin embargo, pese a lo peligroso que resulta para la población, las autoridades no han dieron mayor información sobre acciones para aminorar el problema.

Desde el pasado 13 de mayo, la SMAOT alertó sobre el comportamiento de contaminantes de Dióxido de Azufre (SO2). Esto ya que en últimos días se han registrado en diversos periodos de tiempo, altas concentraciones se presentaron en el municipio.

