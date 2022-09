Abordar la opinión técnica a nivel federal ha sido tema central en otras entidades, menos en Guanajuato donde las diputadas evitaron el dialogo con INMUJERES

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Las diputadas del PAN que integran la Comisión para la Igualdad de Género impidieron que se llevara a cabo una reunión con personal del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para que se abordará la opinión técnica emitida por el organismo federal para que en Guanajuato se despenalice el aborto.

Esto se dio, luego de que la presidenta de la comisión, Yulma Rocha Aguilar convocó a reunión de la Comisión para la Igualdad de Género. Específicamente para proponer una reunión con INMUJERES. Pues a dicha comisión se remitió la opinión técnica consultiva en materia de aborto.

Piden que se omita el documento de la orden del día

La diputada panista Katya Soto Escamilla propuso que esto se eliminara de la orden del día. Argumentó que el documento, que contiene la opinión de dicho instituto, solo se turnó a la citada comisión para su conocimiento. Se buscaba un diálogo con INMUJERES sobre despenalizar del aborto.

“Este oficio solo se turna a la presidencia del Congreso y ésta a su vez lo dirige a la Comisión de Justicia, misma que está llevando el desahogo del tema. Decirle presidenta que solo se turnó para su conocimiento y que en ninguna parte se dice que va a la atención de la Comisión de Igualdad”, señaló Soto.

Lamentan bloqueo

Yulma Rocha Aguilar afirmó que lo que se busca era que escuchar la opinión del organismo federal para que abonara al debate sustantivo y técnico – jurídico del análisis de la iniciativa del PVEM en materia de despenalización del aborto. Por lo que lamentó que se haya eliminado la propuesta para escuchar opiniones externas sobre INMUJERES sobre despenalizar del aborto.

“Fuera de lo que se escucha en la burbuja legislativa y fuera de la burbuja legislativa, lo que se escucha es que en Guanajuato se está vulnerando el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres”.

Rocha señaló que este 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, “entonces habrá que pensar muy bien que les vamos a decir mañana a las mujeres guanajuatenses, sobre el hecho de que se les imponga, a quienes no lo deciden así libremente, una maternidad no deseada y en el caso de que pretendan decidir en su cuerpo puedan ser metidas a la cárcel y esto les afecta más a las mujeres que viven en un contexto de desigualdad y de pobreza, porque aquellas que tienen la posibilidad económica, pueden ir a otros estados con legislaciones menos restrictivas”.

Las ideologías políticas no esconden la realidad: Yulma Rocha

Dijo que el hecho de que no se quiera escuchar a voces objetivas, ajenas a ideologías políticas o partidistas, no elimina ni va a esconder la realidad que vive Guanajuato, que se criminaliza a las mujeres que deciden sobre su cuerpo.

INMUJERES sobre despenalizar del aborto

El diputado del PVEM, Gerardo Fernández señaló que lo que es necesario que se escuchen voces que son distintas a las del Congreso local.

“Podemos estar o no de acuerdo, pero es importante que en este recinto en donde representamos a los ciudadanos, vengamos y se expongan las ideas. De tal manera que nos den herramientas suficientes para tomar determinaciones sobre qué podemos hacer y mejorar con la finalidad de que este entramado, estas columnas que sostienen a Guanajuato que son las leyes, puedan estar fortalecidas”.

Diputadas panistas… ¿contradictorias?



En tanto, la legisladora de Morena, Edith Moreno Valencia dijo que lastima que en una mesa de trabajo previa, las diputadas del PAN manifestaron su respaldo a mujeres víctimas de violencia. Pero que hay un doble discurso, porque “después en ciertos temas, somos nosotras quienes negamos el derecho y están en esta comisión quienes son mayoría y quienes representan a un partido político mayoritario y estamos aquí para generar derechos y no para negarlos, me parece triste la mecánica que se usa, me parece como un golpe bajo”.

Acusan oportunismo político

Al término, las legisladoras panistas afirmaron en entrevista, que la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Yulma Rocha buscó un oportunismo político.

Noemí Márquez Márquez, legisladora de Acción Nacional justificó que el proceso legislativo que se pretendía hacer no era el correcto.

“No es que nos opongamos a recibir a INMUJERES. Estamos de acuerdo con su trabajo, con lo estipulado en lo que ellos nos quieren presentar, mas no en ese trabajo legislativo porque eso solo fue enviado a la comisión para darnos por enterados. Tan así que tenemos esa apertura, que van a recibir a INMUJERES en la Comisión de Justicia y esta comisión la preside una mujer panista, entonces que no se malinterprete esto es oportunismo político”. Katya Soto y Martha Hernández Camarena, sostuvieron que el proceso legislativo no fue el correcto.

“Fue una oportunidad de la presidenta de subir un tema”. Según dijeron, será en la Comisión de Justicia en donde se planteará una reunión con INMUJERES y en donde ésta se llevará a cabo.

