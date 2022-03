Según la Ciceg, las fábricas informales son las que mantienen sueldos bajos y sin prestaciones que fomentan la pobreza laboral en Guanajuato

Jazmín Castro

León.- El titular de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) , Alfredo Padilla Villalpando, dio a conocer que algunos trabajadores no tienen buenos sueldos porque han detectado unas 150 empresas (micro y pequeñas) que operan bajo la informalidad laboral, lo que representa el 25 por ciento del sector.

Esto luego de que la organización ‘México ¿Cómo Vamos?’ revelara hace unos días que en Guanajuato poco más de 2.5 millones de personas viven bajo condiciones de pobreza laboral, lo que quiere decir que el sueldo generado no es suficiente para alimentar a la familia, aun pese a que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos estipula que para este año el salario tuvo un incremento y pasó de 141.70 a 172.87 pesos a nivel nacional a excepción de la ‘zona libre’, que es la frontera con Estados Unidos.

Lee también: Come de la basura: así luce la pobreza laboral en Guanajuato

Hay buenos sueldos

Pese a los resultados de ‘México ¿Cómo Vamos?’, donde se hizo especial énfasis en que hubo un incremento en trabajadores con pobreza laboral, el empresario y líder de los zapateros resaltó que las empresas legalmente constituidas cuentan con salarios interesantes, pero “las del sector que no están legalizadas, el sector informal, (…) vamos a llamarle no legal, es gente que no está cumpliendo y no quiere cumplir con el seguro social o Infonavit, que es donde más le pega”, expresó.

Dijo que estos negocios están ubicados en la ciudad de León y San Francisco del Rincón, y han sido omisos con sus empleados.

Foto: Especial

De cualquier modo, el hecho es que la pobreza laboral creció en Guanajuato, y con el incremento en el costo de los productos de la canasta alimentaria básica, las condiciones son cada vez más complicadas para los trabajadores.

“Esas empresas que no te pagan el seguro, no te dan Infonavit, no te pagan vacaciones, no te dan reparto de utilidades o aguinaldo y esas prestaciones equivale el 40% por cada peso que ellos reciben (en otros casos), y hay quienes no lo reciben y andan a raya”, resaltó.

Te puede interesar: CCEL rechaza pobreza laboral: critica que apoyos fomentan el desempleo

Por otro lado, criticó que los jóvenes no quieren salir a trabajar porque están recibiendo dinero por parte del Gobierno federal.

“Tenemos eslabones perdidos de los jubilados y de los jóvenes que no se están incluyendo a trabajar. Ahí hay una participación económica para la familia donde no se apoyan. (…) En la familia hay que trabajar dos personas para mantener un salario saludable”, precisó.

JRP