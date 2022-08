La hermana de Juan Carlos dio a conocer que él aún estaba con vida cuando los paramédicos llegaron al lugar

Staff Correo

Guanajuato.- Katia Orozco, hermana de Juan Carlos Orozco, criticó la postura de las autoridades, quienes federales y estatales confirmaron que hubo ‘saldo blanco’ durante los ataques en Guanajuato y Jalisco el pasado martes.

En una entrevista para el medio Radio Fórmula, alzó la voz por su hermano que perdió la vida tras ser interceptado por sujetos armados.

De acuerdo con ella, Juan Carlos Orozco trabajaba en la empresa de transportes Azteca y esa noche se dirigía rumbo a Guadalajara. Lamentablemente su trayecto se vio interrumpido. Esto ya que colocaron ponchallantas en la carretera con lo que consiguieron detener el tráiler que conducía y posteriormente abrieron fuego en su contra.

Por si no lo viste: Dos muertos, un herido, 11 detenidos y daños suma ola de ataques en Guanajuato

Foto: Especial

“Mi hermano fue víctima de estos hechos. Lo que sabemos es lo que la empresa nos ha proporcionado, fue por ellos que nosotros nos enteramos. Él iba a Guadalajara y fue interceptado. La empresa tiene imágenes que lo corroboran, donde se ve que pusieron ponchallantas e intentaron incendiar el tráiler que traía mi hermano. No sé qué tipo de combustible usaron, sólo se ve que no encendió completo y a mi hermano le dispararon”, explicó.

La hermana de Juan Carlos dio a conocer que aun estaba con vida cuando los paramédicos llegaron al lugar, por lo que es probable que muriera camino al hospital.

“Pregunté en el Ministerio Público si él iba con vida, pero no me supieron decir nada. Lo trasladaron de Irapuato a Guanajuato. Ahora que fui a la Semefo a reclamar el cuerpo, yo pregunté y me mencionan que fue trasladado a un hospital y me explicaron que si lo habían llevado para allá es porque él aún estaba con vida, sino él hubiera ido directamente a Semefo”, agregó.

La tragedia de Juan Carlos

El día de ayer Correo dio a conocer que el chofer de una pipa de nombre Juan Carlos Orozco sería una de las dos víctimas mortales de los hechos violentos del martes por la noche en el estado de Guanajuato.

Según el periodista Ciro Gómez Leyva, quien dijo haber tenido acceso a información de inteligencia, el trabajador del volante de la empresa de Transportes Azteca en el estado de Jalisco, fue bajado de su unidad y ejecutado por un grupo criminal.

Lee todo al respecto: Juan Carlos recorría Guanajuato por trabajo; fue 2° víctima del ‘martes negro’

Foto: Especial

Tal y como Periódico Correo informó, el hecho se reportó en los primeros minutos del miércoles. Los criminales arrojaron estrellas poncha llantas en la carretera Irapuato-Abasolo a la altura de la comunidad denominada La Playa. Así obligaron a los automovilistas a detenerse para quitarles e incendiar sus unidades.

No obstante, de acuerdo con lo informado por autoridades de los estados de Jalisco y Guanajuato entre ambas entidades sumaron 16 los detenidos, un delincuente abatido y ningún civil herido o fallecido durante los ataques, sólo pérdidas materiales.

Ante esta postura, la hermana de Juan Carlos Orozco desmintió la versión del gobierno al recordar a Juan Carlos como víctima de estos actos violentos en Guanajuato.

“El gobierno dice que no hubo civiles muertos, pero sí los hay. Desgraciadamente quiere el gobierno tapar el Sol con un dedo (…) quieren lavarse las manos y ya. Prácticamente nosotros estamos en una ciudad que no es nuestra. Estamos fuera y sin apoyo, lamentablemente pienso que no me van a querer apoyar porque no somos de ese estado, nosotros somos de Guadalajara”, expresó.

Huett Niega que se haya ocultado información

Sobre los dos traileros asesinados en las inmediaciones de la comunidad La Playa en la carretera Abasolo–Irapuato ese martes, Huett señaló que deben concluir las investigaciones para determinar si las personas son integrantes de grupos delincuenciales o víctimas.

Negó que se haya tratado de ocultar esa información. No obstante, justificó había sido un día complicado para determinar quiénes eran.

Más información: Tiendas de autoservicio exigen garantizar la seguridad tras violencia en 3 estados

Foto: Archivo

“Si habrían sido participantes o víctimas, no quisiera adelantarme. Creo que sería muy doloroso para quien perdió a un familiar un señalamiento de que pudiera ser de los participantes. Alguno de ellos, una asociación lo ha identificado como uno de sus integrantes. Si este evento está relacionado con los disturbios o no, o era un robo, también es un tema que yo sería muy prudente en esperar. Hay que recordar que la principal zona de ataque, se concentraron en otra zona. En este momento no podríamos confirmar. Podría ser justamente un tema de robo”, acotó.

Esto porque en un primer momento, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló únicamente la detención de 11 personas y ningún lesionado. No se informó sobre las dos personas fallecidas.

EZM