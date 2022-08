Los ataques a tiendas en México suman lo ocurrido en Jalisco, Guanajuato y ahora en Chihuahua, tras los terribles ataques en Ciudad Juárez

Guanajuato.- Después de la semana de absoluta violencia desatada primero en Jalisco y Guanajuato el martes y más tarde en Chihuahua el jueves, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) reprobó estos hechos.

“Durante los últimos días en algunos municipios de Leon, Celaya, Zapopan y Ciudad Juárez, hemos vivido momentos de tensión y violencia contra clientes, colaboradores y tiendas. No debemos y no podemos acostumbrarnos a este tipo de eventos, México no lo merece”, publicaron en un comunicado.

Se dio a conocer que los ataques en Guanajuato habrían afectado al menos 25 sucursales de la tienda de conveniencia Oxxo, además de farmacias y otros negocios. Mientras tanto, en Ciudad Juárez, se reportó el ataque contra otra de estas tiendas en donde incluso murieron personas.

“Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de la seguridad a reforzar y tomar las medidas necesarias para conservar el Estado de derecho y un ambiente de paz al que tenemos derecho todos los que vivimos en este país”, citó la Antad.

Dicen confiar en las autoridades

Esta Asociación agremia cadenas como Soriana, HEB, Liverpool, Suburbia, 7-Eleven, entre otras. Hasta ahora no han notificado cuántas tiendas de sus agremiados sufrieron percances.

El organismo que preside Vicente Yáñez Solloa manifestó su confianza en las autoridades federales, estatales y municipales para conseguir la paz en México.

“ANTAD reprueba todo acto de violencia en contra de la población en general, los colaboradores de nuestros Asociados y sus tiendas. Confiamos en nuestras autoridades federales, estatales y municipales. Queremos un México sin violencia, queremos un México en paz”, concluyó.

