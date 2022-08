Este jueves, grupos criminales realizaron ataques en Ciudad Juárez contra civiles como “represalia” tras una riña en un Cereso

Chihuhua .- Ciudad Juárez despertó hoy desierta y de luto. Grupos armados habrían desatado el terror cuando los delincuentes atacaron a ciudadanos en aparente venganza tras una riña en el interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3. Al menos 11 personas fueron asesinadas.

Hoy en la conferencia matutina, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja informó que se detuvo a seis presuntos integrantes de ‘Los Mexicles’ por esta noche violenta.

Esto ocurre solo dos días después del llamado “martes negro” en Guanajuato y Jalisco, en donde incendios y ataques se dejaron sentir en varios municipios afectando al menos 25 Oxxos, otros negocios y vehículos.

Se van contra civiles

En Ciudad Juárez el saldo por el enfrentamiento de los Los Chapos y Los Mexicles escaló a 11 personas muertas.

“Algo que no se había presentado y ojalá no se repita: se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue sólo el enfrentamiento entre dos grupos sino que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Esto es lo más lamentable”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana.

En el Cereso, la riña dejó 20 internos lesionados, cuatro por proyectil de arma de fuego y el resto por golpes. Además dos personas privadas de la libertad murieron por lesiones de bala.

Ricardo Mejía detalló que tras recuperar el control en el Cereso con ayuda de fuerzas de los tres órdenes de gobierno, ‘Los Mexicles’ emprendieron acciones de disturbio y ataque contra la población civil. En estos hechos fallecieron nueve personas, que se suman a las primeras dos víctimas mortales.

Las víctimas

Entre las víctimas están cuatro que hacían un control remoto y trabajaban para la estación Mega Radio, a Switch FM, entre estos un locutor de radio, Allan González. Se encontraban en el estacionamiento de un Little Caesar’s.

Otro ataque se dio en una tienda en el bulevar Zaragoza y la calle Sierra Tarahumara. Ahí hombres mataron a un trabajador e hirieron a otros empleados.

Medios locales informaron además de una agresión más en la sucursal Oxxo que se encuentra en el cruce de la avenida Ejército Nacional y Manuel Gómez Morín. Las afectadas serían al menos cuatro tiendas.

