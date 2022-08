Dos muertos, un herido y decenas de tiendas y autos incendiados en once municipios fue el saldo del martes violento en Guanajuato

Guanajuato.- El chofer de una pipa de nombre Juan Carlos Orozco sería una de las dos víctimas mortales de los hechos violentos del martes por la noche en el estado de Guanajuato.

Según el periodista Ciro Gómez Leyva, quien dijo haber tenido acceso a información de inteligencia, el trabajador del volante de la empresa de Transportes Azteca en el estado de Jalisco, fue bajado de su unidad y ejecutado por un grupo criminal.

Tal y como Periódico Correo informó, el hecho se reportó en los primeros minutos del miércoles. Los criminales arrojaron estrellas poncha llantas en la carretera Irapuato-Abasolo a la altura de la comunidad denominada La Playa. Así obligaron a los automovilistas a detenerse para quitarles e incendiar sus unidades.

Sin embargo, hasta la noche del miércoles, ninguna autoridad ni estatal ni municipal ha reconocido victimas mortales en los ataques.

El chofer asesinado, Juan Carlos Orozco 1 de 3

Martes de violencia sacude a Guanajuato

Este martes por la noche, el estado de Guanajuato sirvió de testigo de la violencia a gran escala que es capaz de realizar el crimen organizado.

A lo largo de 11 municipios del estado, presuntos integrantes de un grupo criminal atacaron decenas de tiendas OXXO, farmacias y vehículos. Estos hechos dejaron un saldo de por lo menos dos muertos y una persona herida, además de incontables pérdidas materiales.

La secretaria de Gobierno de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, informó que estos ataques se dieron en represalia por “un enfrentamiento en un estado vecino con un grupo criminal”.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que fuerzas federales intervinieron una reunión criminal en Jalisco.

“Se informó de que intervino la Secretaría de la Defensa Nacional y las policías de Jalisco y Guanajuato, porque al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas, y llegaron elementos de la Defensa. Hubo un enfrentamiento y detenciones. Esto fue lo que provocó las quemas de vehículos”, afirmó.

Omiten a fallecidos en Irapuato

El diario El País afirma que el operativo era para detener a Ricardo Ruiz Velazco, apodado “El Doble R”, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Occidente y el Bajío. Esto habría provocado la reacción violenta del crimen organizado.

Este miércoles, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, indicó que las fuerzas de seguridad detuvieron por lo menos a 11 personas como presuntas responsables de las quemas de tiendas OXXO, farmacias y vehículos.

Sin embargo, no dijo nada sobre los dos muertos y el herido que se registraron en la carretera Irapuato-Abasolo. Tampoco habló de ellos la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, en su propio informe.

Además, Comunicación Corporativa de Femsa reportó que la noche del martes se incendiaron total y parcialmente 25 tiendas OXXO en el estado de Guanajuato. Esto en al menos nueve municipios de la entidad.

En este mapa encontrarás todos los puntos que sufrieron ataques en Guanajuato este martes:

“En Tijuana no la agarran contra camiones y comercios”

Raúl se trasladó la mañana de este miércoles de Irapuato a León en un camión de la línea Coordinados. Lo hizo con preocupación pues la noche del martes se enteró de la violencia ocurrida en varios municipios de Guanajuato.

Salió a las siete de la mañana de aquel municipio para llegar a León, y posteriormente viajar a Jalisco. Pero asegura lo busca hacerlo en horas prudentes, pues perciben un ambiente inseguro.

La noche del martes, líneas de autobuses cancelaron sus salidas a municipios como Salamanca, Irapuato y Celaya, donde comenzaron los incendios a vehículos y tiendas OXXO.

“Vengo de Tijuana a Irapuato de vacaciones, y la verdad sí se oye que sí está duro eso de la inseguridad. Nosotros tratamos de agarrar un horario que no esté tan riesgoso o que no sea muy noche”, comentó.

“Alla en Tijuana como que no agarran mucho los transportes, sino que agarran a los contrarios, y les ponen cartulinas. La inseguridad ya está en todas partes y el gobierno como que no se pone las pilas. Allá no la agarran contra los camiones ni contra el comercio”, explicó.

Violencia afecta al turismo

Él viaja a Jalisco desde León, y dice que aunque busca sentirse libre durante las vacaciones, los hechos de violencia preocupan a las personas.

Para Raúl, actualmente ya es complicado viajar, precisamente por situaciones como la ocurrida la noche del martes en Guanajuato.

Las personas ya realizan las compras de sus boletos para viajar directamente en las taquillas de la Central Camionera de León, y esperan para abordar las unidades.

Choferes de líneas locales como Flecha Amarilla y Primera Plus, señalaron que la suspensión solamente fue el martes por la noche, por lo que partir de la mañana del miércoles operan de manera normal.

De acuerdo con la información recopilada por Correo este miércoles, estos son todos los puntos atacados en los 11 municipios de Guanajuato:

En Irapuato

Las autoridades de Irapuato confirmaron por la noche del mismo martes, al menos 11 tiendas OXXO atacadas, además de otros tres comercios de otras cadenas que también recibieron daños.

Pero además, la jornada violenta dejó dos muertos, un herido y una doctora despojada de su vehículo a punta de pistola. Todo esto sobre la carretera federal Irapuato-Abasolo frente a la comunidad La Playa, perteneciente a Irapuato.

Estos fallecidos y la persona herida no se reportaron en la conferencia de prensa oficial de la alcaldesa Lorena Alfaro este miércoles.

En León

En León la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Protección Ciudadana informó que fueron 7 puntos de ataque.

Los ataques reportados de forma oficial fueron un vehículo incendiado en la colonia León Moderno. Dos conatos de incendio en un OXXO de la colonia Industrial y un Super Bara en la colonia La India. El incendio de una farmacia Guadalajara en Fraccionamiento Guadalupe, así como los incendios de un tractocamión en la comunidad San Judas, junto con el de un camión de transporte de personal en Colinas de la Hacienda y de un vehículo en la colonia Industrial Pompa.

Las autoridades confirmaron también cuatro detenciones: dos en la colonia Valle del Real, identificados como Miguel Ángel y José Andrés, y otros dos en Las Arboledas, cuyas identidades no se dieron a conocer.

Detenidos en León 1 de 4

En Celaya

El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, informó que sujetos armados incendiaron un taxi en avenida Irrigación, un vehículo en la colonia Girasoles, un camión de transporte público en la avenida Constituyentes y una tienda OXXO en la avenida Las Torres.

Destacó que detuvieron a tres personas, y afirmó que “la crisis duró 15 minutos”.

En San Francisco del Rincón

Autoridades de San Francisco del Rincón confirmaron por lo menos el incendio de una tienda OXXO en el municipio.

“A las 23:50 horas se tuvo conocimiento de un reporte a la central de emergencias 911 de un incendio en una tienda OXXO ubicada en bulevar Las Torres y Bosques de Chapultepec, colonia Las Arboledas”, informaron.

Ahí informaron la detención de dos hombres a bordo de una motocicleta con armas de fuego y una botella con dos litros de gasolina.

En Valle de Santiago

Para el municipio de Valle de Santiago, se confirmaron los incendios de tres tiendas de conveniencia, de las cuales por lo menos una pertenecía a la cadena OXXO, aunque no revelaron la localización de estas.

“En Valle de Santiago se registraron ataques en contra de tres tiendas de conveniencia; dos incendiadas y una con daños en vidrios exteriores”, reza el comunicado.

En Silao

Cerca de las 10:00 de la noche en Silao se registraron dos ataques.

El primero se trató de un intento fallido de incendio con el uso de bombas molotov en la Farmacia ISSEG del bulevar Raúl Bailleres, en plena zona centro de la ciudad. Minutos después, se dio otro ataque a un OXXO en acceso a la colonia Los Fresnos, cerca de la colonia Los Ángeles.

En Salamanca

El Gobierno municipal de Salamanca confirmó tres ataques en la ciudad.

El primero de ellos se trató del incendio de una camioneta de tres toneladas en el Libramiento Celaya a Valle de Santiago, a la altura de la comunidad La Luz. De manera simultánea, se reportó el incendio de otros dos vehículos: una camioneta y un Chevy, cerca la colonia Villa Salamanca 400, sobre la carretera Celaya–Salamanca.

En Guanajuato capital

Minutos antes de la medianoche en Guanajuato capital, se registró el incendio de un auto afuera de una tienda OXXO ubicada sobre carretera Guanajuato-Juventino Rosas, justo en la zona conocida como Paso del Norte. Se presume que en el lugar también se registraron detonaciones de arma de fuego.

Luego de controlar la quemazón los cuerpos de seguridad y rescate se desplazaron hacia la zona de Santa Teresa, en donde se reportó, casi de manera simultánea, el incendio de otra tienda OXXO.

Presuntamente también se dieron ataques simultáneos por el rumbo de San Javier y en el OXXO ubicado en Calzada de Guadalupe, a un costado de la escuela de idiomas de la Universidad de Guanajuato.

En Abasolo

Abasolo también protagonizó ataques explosivos en a una tienda OXXO y dos autos en una plaza pública.

Los ataques, según autoridades, ocurrieron de manera simultánea, cerca de las tres de la mañana, en el cruce del bulevar Guerrero con la carretera Abasolo-Pastor Ortiz, y en la comunidad San Isidro.

En Dolores Hidalgo

En el municipio de Dolores Hidalgo se registró un intento de incendio al OXXO de la colonia Centro sobre la calle Tabasco. Sin embargo, una de las empleadas controló el fuego.

De acuerdo a lo relatado por la empleada, el agresor era un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien en compañía de dos mujeres acudieron al establecimiento. Él pidió que lo dejaran pasar, pero a esa hora la atención es por ventanilla, por lo que al no autorizarles el acceso, el hombre le prendió fuego a un pedazo de tela y lo lanzó al interior de la tienda y huyó.

En Apaseo el Grande

En la carretera federal Celaya-Querétaro, en la entrada a San Pedro Tenango, perteneciente a Apaseo el Grande, también lanzaron bombas Molotov a un negocio de venta de tarimas, según testigos.

Mientras que en avenida Las Torres, cerca de la Bodega Aurrera al norte de la ciudad, una tienda OXXO también fue siniestrada por desconocidos.

