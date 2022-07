A Guadalupe Robles se le acusó de utilizar la terraza VIP para festejar su cumpleaños durante la presentación de Matute

Carolina Esqueda

León .- La Contraloría municipal archivó la investigación que tenía abierta contra la ex directora de la Feria de León, Guadalupe Robles León, por haber utilizado la terraza VIP para festejar su cumpleaños durante la presentación de Matute.

La contralora Viridiana Margarita Márquez Moreno informó que el expediente CM/DAI/INV-110/2021 se abrió desde el 21 de noviembre de 2021 por instrucciones de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez. Esto luego de que las fotografías de la fiesta de la funcionaria Guadalupe Robles se publicaron en un diario local. El caso quedó temporalmente cerrado por falta de pruebas.

Por si no lo viste: FGE archiva temporalmente denuncia por ‘moches’ durante periodo López Santillana

“Fue archivado el 24 de junio. De las probanzas recabadas hay un contrato de arrendamiento donde prevé que en la parte de las terrazas estaba rentada por un particular. Entonces no estaba en posesión de la Feria. Por esa situación no se pudo haber dado un mal uso de esa sección. También se estuvo tratando de localizar a la persona que rentó el lugar para verificar si había entregado cortesías, nos fue imposible localizarlo” dijo al respecto.

También investigaban desvío de recursos

Foto: Especial

Con la investigación se buscó probar si hubo mal uso de las instalaciones de la Feria, por la utilización de la terraza para un festejo privado. Además de desvío de recursos. Esto ya que en su momento se presumió que Lupita Robles había utilizado las cortesías VIP entregadas por el organizador del evento para ella y sus invitados. Entre ellos estuvieron el diputado Aldo Márquez y el ex presidente del Patronato de la Feria Juan Carlos Muñoz Márquez.

La contralora afirmó que, pese a que en mayo se giraron dos oficios hasta Monterrey para tratar de ubicar al responsable de la compañía Massivo, que gestionó la contratación del grupo, no se obtuvo ninguna respuesta favorable.

Por si te lo perdiste: Contraloría abre tres expedientes contra la Feria de León por irregularidades en eventos

“Se estuvo verificando toda la documentación de la Feria para ver si había algún otro domicilio porque de ahí se pudieron conseguir dos domicilios donde giramos el exhorto. Por parte de la Contraloría de Monterrey y San Nicolás de los Garza no pudieron localizar a la persona que se estaba buscando en los domicilios” aseguró.

Aunque existe la posibilidad de reabrir el expediente en caso de que se aporte nueva información, por tratarse de una posible falta no grave tendrá una vigencia de tres años antes de prescribir.

Mientras tanto, desde el 23 de mayo Guadalupe Robles fue designada subsecretaria de Promoción Turística, dentro de la Secretaría de Turismo estatal, dentro del gabinete de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, quien ese día dio a conocer el nombramiento a través de su cuenta de Twitter.

También archivan investigación por detención de empleados de la Feria

Foto: Carolina Esqueda

La contralora Viridiana Margarita Márquez informó que en la investigación abierta contra la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Protección Ciudadana (SSPP) por el arresto de dos empleados de la Feria durante la presentación de Julión Álvarez, también fue archivada luego de que se determinara que éstas procedieron conforme a Derecho.

“La detención se hizo en términos de lo que se prevé, y el otro era que tardaron mucho en presentarlos. Eso no es competencia de la Contraloría, fue cometido por elementos de policía entonces es cuestión de Asuntos Internos” dijo al respecto.

Te puede interesar: Ale Gutiérrez plantea reformar el Patronato de la Feria de León

Los arrestos ocurrieron la noche del 15 de enero, mientras el cantante actuaba en la Velaria de la Feria, como parte del programa de la Feria 2022. Esto en un hecho donde se presumió que habían intervenido los policías municipales luego de que los empleados negaran el acceso en la zona VIP al grupo de amigos de la hija del titular de la SSPPC Mario Bravo Arrona.

Aunque la alcaldesa Alejandra Gutiérrez reconoció después que la joven sí estuvo presente esa noche, aseguró que los hechos no estuvieron relacionados. Mientras tanto, la SSPPC informó que las detenciones se debieron a que los dos empleados realizaban funciones de guardias de seguridad sin contar con las certificaciones correspondientes.

EZM

Lee también: