Carolina Esqueda

León .- La Fiscalía archivó de forma temporal la denuncia penal interpuesta por la Contraloría municipal por el robo de 97 mil 327 pesos ocurrido al interior de la dirección de Desarrollo Institucional, que terminó destapando el ‘cobro de moches’ a una serie de proveedores durante la administración de Héctor López Santillana.

“Se archivó temporalmente. Esto atendiendo a que de los testimonios que se recabó no hay un posible implicado que se acreditara. Lo archivan temporalmente por si hay algunos otros elementos, posteriormente puedan reaperturar”. Así lo informó la contralora Viridiana Margarita Márquez Moreno.

La funcionaria defendió que en la denuncia de la Contraloría se presentaron todos los elementos de prueba que se tenían disponibles. Sin embargo, durante las declaraciones de testigos no se pudo determinar quién fue el responsable directo de haber sustraído el efectivo. Esto pese a que había un encargado de área que recibía los cobros hechos a los proveedores.

El caso

En septiembre de 2021, la entonces encargada de despacho de Desarrollo Institucional, Elizabeth Yurudit Muñoz, reportó el dinero faltante ante la Contraloría. Así dio inicio a una investigación en la que se descubrió que la dependencia cobraba dinero en efectivo a empresas de bienes y servicios, o pedía electrodomésticos. Esto en reciprocidad por dejarles promocionarse entre los empleados municipales durante sus eventos institucionales.

Las cantidades en efectivo no eran reportadas ante la Tesorería. Por ello, tras 10 meses de investigación la Contraloría inició los dos primeros procedimientos de presunta responsabilidad administrativa. Esto contra dos funcionarios adscritos a la dirección de Desarrollo Institucional y a la dirección de Desarrollo Institucional, por haber recibido el dinero en efectivo. Se calificó como falta grave en términos del Artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Preparan denuncias ante TJA de los dos imputados

La contralora informó que los expedientes PRA/002/2022 y PRA/003/2022, abiertos contra los dos funcionarios por la denuncia de la Contraloría, los enviarán ante el Tribunal de Justicia Administrativa tras cumplir con la audiencia inicial, establecida para el 21 de julio.

La contralora aclaró que los procedimientos de presunta responsabilidad derivaron del cobro de “reciprocidades” a un solo proveedor. Esto tras comprobar que uno de ellos recibió 8 mil 500 pesos en efectivo y el otro 80 mil pesos también en efectivo.

Por lo pronto, las investigaciones abarcan 19 contratos firmados desde enero de 2018, cuando Enrique Sosa Campos era titular de la dependencia, hasta diciembre de 2020 cuando estuvo al frente Alberto Martínez Aguayo, quien terminó renunciando a mediados de 2021 tras enfrentar varias denuncias por acoso sexual y hostigamiento laboral.

La contralora dijo que de momento no pueden establecerse los montos totales de las reciprocidades cobradas desde la dirección. Mientras tanto, se sigue investigando si hay más funcionarios involucrados.

“Eso no lo podemos determinar porque si hay cuestiones en especie. No tengo el valor aproximado de determinada cosa. No es cualquier dato que se pueda proporcionar porque es mucha evidencia la que tenemos. Son varios tomos. Es importante mencionar que de ese asunto todavía se están analizando algunas otras irregularidades. Ahorita por lo pronto salieron estos dos, pero puede llegar a determinarse algún otro” explicó.

Las investigaciones también determinarán si el caso también amerita denuncias penales. Esto si se comprueba que con la práctica alguno de los involucrados le causó afectaciones al erario municipal.

