Señalaron que se realizaron de forma ilegal, ya que ese tipo de cobros no están respaldados por ningún reglamento

Carolina Esqueda

León.- Mientras que el ex alcalde Héctor López Santillana defendió el cobro de presuntos moches en la dirección de Desarrollo Institucional durante su gestión, afirmando que solo eran “contraprestaciones en especie” que beneficiaban a los trabajadores municipales, la presidenta de la Comisión de Contraloría en el Ayuntamiento, Luz Graciela Rodríguez Martínez dijo que, en efecto, se realizaron de forma ilegal, ya que ese tipo de cobros no están respaldados por ningún reglamento.

Ver nota: López Santillana niega moches: “fueron contraprestaciones” para funcionarios

“No es legal, pero no se estaba utilizando de la manera correcta, entonces ahorita se está haciendo la investigación porque no estaba dentro de reglamento, eran partidas discrecionales que nosotros tenemos que analizar en su momento, pero se estaban utilizando en beneficio de los colaboradores en los eventos que se realizaban para ellos, no es que se les pidiera un moche, pero sí queremos saber exactamente cómo eran los procesos para que llegara ese dinero a esas arcas” expresó al respecto.

El cobro de las contraprestaciones, que la dirección de Desarrollo Institucional estableció como “reciprocidades” en sus convenios establecidos con empresas contratadas como sus proveedoras, fueron detectadas durante la entrega-recepción de la administración de López Santillana, aseguró en su momento la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, por las cuales la Contraloría municipal inició una investigación con el número de expediente CM/DAINV/088/2021.

Ver nota: Denuncia por robo destapa posibles ‘moches’ en la dirección de Desarrollo Institucional de León

Además, existe una denuncia penal ante la Fiscalía estatal por el faltante de 97 mil 327 pesos en efectivo con el número de expediente 131271/2021 por el hecho constitutivo de en agravio de la administración pública municipal de León, interpuesta también por la Contraloría desde el año pasado, que dejó al descubierto parte de la operación que Desarrollo Institucional mantenía con sus proveedores.

La regidora Luz Graciela Martínez aseguró que, durante la siguiente sesión de la comisión de Contraloría, se pedirá un informe de los avances de la investigación que lleva el caso.

Ver nota: Urge Morena investigar ‘moches’ en la dirección de Desarrollo Institucional en León

“Dentro de dos semanas se va a emitir la información respectiva al avance que se ha tenido. Nosotros estamos muy al pendiente de que estas situaciones se puedan aclarar de una manera directa, para que no quede ninguna duda en relación a cómo se estaban dando estos procesos que a nosotros también nos llamó la atención y pedimos que se investigara hasta el último peso” aseguró.