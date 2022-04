Ale Gutiérrez presentó su propuesta para renovar el consejo de la Feria de León, y no le dio continuidad a ningún integrante

Carolina Esqueda

León.- La presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos consolidó su propuesta de integración del Consejo del Patronato de la Feria de León. Destaca que la alcaldesa no dejó continuar a ningún integrante de los que formaron parte en el periodo de 2019-2022.

La propuesta integra el mismo número de hombres que de mujeres, e incluye al presidente de la Asociación de Empresas Proovedoras Industriales de México (Apimex), David Novoa Toscano.

El resto del consejo estará integrado por Elizabeth Vargas Martín del Campo, Cecilia Ovalle Ríos, Daniela Reyes de Luna, Gustavo García Hernández, Cecilia de Lourdes Vega García, Juan Pablo Jiménez Aranda Díaz, Julieta García Nava, Juan Carlos Cashat Padilla, quien también es consejero del SAPAL, Verónica Gallardo Hernández, Carlos Raúl Gutiérrez Duarte y Daniel Tavarez Romero.

Gutiérrez campos envió la propuesta desde ayer por la tarde al Ayuntamiento, pero será hasta la sesión de hoy por la tare cuando se presente como séptimo punto de la orden del día para su aprobación por parte del cabildo.

“Hay que abrir el consejo de la Feria de León”

Por su parte, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos no quiso adelantar los nombres elegidos hasta que no fueran presentados ante todo el cuerpo edilicio, y recordó que las reformas a los distintos reglamentos que está realizando en su administración también tocarán al de la Feria Estatal de León, donde buscará que las propuestas de integración del patronato no queden solo en manos del Consejo Coordinador Empresarial de León ( CCEL ) y el Consejo Coordinador de Clubes y Asociaciones de Servicios (CCCAS).

“Tenemos varias propuestas para las modificaciones a reglamento y la Feria es uno de ellos, hasta quienes proponen. Hoy solamente proponen el CCE y el CCCAS, y creo que se tiene que abrir”, recordó al respecto.

