La gran duración para tramitar documentos oficiales con el actual sistema de citas ha dado lugar a este negocio que se expande en internet

Jazmín Castro

León .- Realizar el trámite de identificaciones o documentos oficiales son procesos que podrían tardar de dos a tres meses bajo el actual sistema de citas. Esto abre una puerta a que algunos ciudadanos opten por comprar en redes sociales estos documentos a costos elevados, pero que se adquieren en tan sólo 24 horas.

Carlos N -quien pidió proteger su identidad- contó que trabaja con dos abogados, a él lo conocen como ‘el licenciado’, su función es atender a los clientes y entregar cualquier documento que se haya tramitado con ellos.

Aseguró que pueden conseguir desde unas placas para auto o realizar las tablillas extraviadas, facturas de vehículos, credenciales del INE, licencias de conducir. Ahora su mercado ha incrementado porque este tipo de tramites tardan meses y ellos entregan en 24 horas o máximo 36.

“Pues cuando les urge para un trámite o algo pues una opción y las credenciales cuestan 3 mil pesos y de volada (sic)” explicó.

Certificados de estudios entre 5 mil y 8 mil pesos

También vende certificados de estudios de cualquier nivel educativo, aunque en este tipo de documentos no tiene tanta demanda como las identificaciones oficiales, pero eso no quiere decir que no logre hacerse de sus clientes.

“Los certificados los piden para los trabajos y más los de prepa, es raro uno de licenciatura y la verdad es que nadie los revisa, están igualitos y dime en qué trabajo se esmeran en revisar si estudiaste, solo quieren el papel y ya”.

Cada trabajo tiene un costo diferente dependiendo la necesidad, una credencial de elector y licencia son por 3 mil pesos, los certificados puedes llegar entre los 5 mil a 8 mil dependiendo, aunque no dijo de qué depende.

Finalmente, detalló que las facturas para autos son una ‘refactura’ y por ende son originales, un trabajo que no es complicado y la ventaja es que la mayoría las busca para vender el vehículo, los precios pueden variar y llegar hasta los 10 mil pesos.

Así, la venta de estos documentos está a la vista y alcance de todos a través de redes sociales, una transacción que lleve un par de horas y que se ha convertido en un negocio.

