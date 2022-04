Ciudadanos denuncian que tramitar licencias de conducir en León sigue siendo lento y lleno de obstáculos por sortear

Jazmín Castro

León .- El trámite para obtener o renovar la licencia de conducir no deja de ser un suplicio para los leoneses que tienen que esperar en promedio tres meses para recibir una cita y luego se les entregue.

Pese a que será otra dependencia quien se encargue de su emisión, la lentitud agobia a los usuarios, aunque los requisitos son iguales y en las mismas sedes, los procesos digitales no brindaron ninguna mejoría en la atención o utilidad para hacer más expedita su emisión.

Una odisea solo por una cita

Tal es el caso de Ubaldo Rodríguez de la colonia Bellavista, quien, el pasado martes acudió a la calle Mérida esquina con bulevar Adolfo López Mateos con el objetivo agendar un espacio y reponer su licencia, pues cuando trató de hacer la cita por Internet le solicitaron una serie de documentos que no tenía.

“Me asaltaron y me robaron mi cartera y ahorita la necesito (la licencia) tengo que sacar la cita por Internet y es hasta junio, pero primero no tengo datos de la licencia para sacar la renovación y me la piden para justificar que ya la tenía”, explicó.

Ubaldo fue víctima de asalto y ahí también se fue su credencial de elector y otros documentos, su proceso se ha complicado porque le pidieron el número de licencia y así fue su odisea, tuvo que acudir a la calle Mérida por la cita, pero le pidieron que no tuviera adeudos o infracciones, así que acudió a presidencia por una Carta de No Adeudos.

Tramitar licencias de conducir en León es lento y lleno de obstáculos

Luego, en este sitio, le pidieron el folio de la licencia y tuvo que regresar a la primera sede en calle Mérida, donde le expidieron el número de licencia y nuevamente lo mandaron a Palacio municipal por su carta. Al tenerla en sus manos, finalmente logró hacer la cita por Internet, pero ahora tendrá que esperar en promedio tres meses. El problema es que el seguro de su auto por un choque le brindó 15 días para mostrar el plástico o no harán valido el seguro.

Sin licencia no hay trabajo

Peor aún, existen ciudadanos que no podrán trabajar si no cuentan con la licencia de conducir, un requisito indispensable para seguir desempeñándose como chofer.

Dulce Viridiana Moreno Aguilar acudió en compañía de su esposo quien es chofer. Ella platicó que también le robaron la cartera y fue a informarse si podrían apoyarla con una cita, pero le indicaron que sólo por Internet.

“Te pide documentación y en este caso se me extravió la cartera y no puedo sacar la cita porque no tengo el INE, por lo pronto no puedo hacer la cita y aquí no atienden mi problema, no hay respuesta”, resaltó.

Así, los leoneses han padecido los largos periodos para hacer una cita, las complicaciones de Internet y luego esperar, pese a que los documentos se requieren para seguir trabajando y evitar multas.

Algunos sugieren en el ingreso a las oficinas que se acuda a la San Francisco del Rincón o Puerto Interior, donde podrían hacer más expedito el movimiento porque en León los procesos son lentos y engorrosos.

