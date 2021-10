María Espino

Guanajuato.- Montserrat Macías Rodríguez, joven capitalina, que fue víctima de la delincuencia e inseguridad que hay en el callejón de Gavilanes denunció haber sido robada y golpeada por un hombre que se llevó su bolso con sus pertenencias y pide a la población si encuentra tiradas sus identificaciones personales que se las devuelvan.

Guillermina Rodríguez, mamá de la afectada, en entrevista contó lo sucedido la noche del sábado en la parte baja del callejón de Gavilanes por donde dijo caminaba su hija cuando regresó de un evento del Festival Internacional Cervantino (FIC) y se dirigía a la casa en donde vive su abuelita, pero unos cuantos metros antes de llegar, un hombre la interceptó y con amenazas le pidió su bolso, que la muchacha negó entregar.

“Iba de una galería de los eventos del Festival Cervantino que terminó demasiado tarde, en vista de ello se iba a quedar con mi mamá; ella subió por el callejón en Dos Ríos hacia la Panorámica, en el segundo mirador y casi llegando a casa, como unas tres casas antes, ahí fue donde la agarró el fulano y le quitó sus cosas”.

A decir de Guillermina sobre lo que su hija le contó, fue ahí que el ladrón encapuchado comenzó a jalonearla de una mano y después la azotó en repetidas ocasiones contra una reja y contra la pared dejándole varios golpes en la espalda y brazos, eso propició que la joven soltara su bolso y en ese momento el ratero huyó llevándose las pertenencias, hecho por el cual la afectada ya levantó una denuncia ante el Ministerio Público.

“No sabemos si iría armado: la estuvo estampando en una protección de una de las ventanas que hay en el callejón; él la tiró y cuando se levantó para agarrarse de la protección de la ventana e incorporarse el fulano le agarró sus cosas y se fue”

Monserrat Macías señaló que, a pesar de sus gritos para defenderse, ningún vecino salió en su ayuda y mucho menos un policía pues aseguró que en esa zona no hay presencia policial por lo que los robos suceden a diferente hora del día e incluso aseveró que algunas personas optaron por irse a vivir a otro lugar.

Y es que la señora Guillermina Rodríguez apuntó que vecinos de callejón de Gavilanes, en donde vive su mamá ya se han quejado de haber sido víctimas de robo e incluso precisó que en una ocasión los amantes de lo ajeno se metieron a una casa en donde vive una mujer con un bebe y le robaron hasta objetos de uso exclusivo del niño y aunque asegura que denunciaron en su momento a la policía, nunca hubo seguimiento y tampoco hicieron nada por enviar policías.

Rodríguez dijo que la inseguridad en esta zona es mucha y es necesario que las autoridades municipales hagan algo al respecto pues resaltó que en esta ocasión asaltaron a su hija y, por suerte, no sucedió una desgracia pero quiere evitar que eso trascienda y sobre todo que no se vuelva a repetir.

“Por ahí no pasan (policías), de pronto por la Panorámica (carretera) y a menos que haya sucedido algún conflicto fuerte entre callejones y es cuando se a presencian, pero de otra manera no. Ahí no hay vigilancia alguna (…) a menos que ya traigan una pista en concreto”, señaló Rodríguez.

Por ello y como primera acción encaminada a que haya presencia policial por el rumbo de Gavilanes, Guillermina Rodríguez señaló que buscará acercamiento con el alcalde Alejandro Navarro Saldaña para que ayude a las personas que ahí viven ya que todos están en riesgo pues mencionó que los rateros no son de la zona, pero pareciera que “les es fácil y más porque no hay policías”.

“Lo que vamos a hacer es poner presión al señor Navarro (Presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña) pues para que nos mande seguridad porque esos callejones son muy peligrosos”, acotó.

