León .- Ante el rechazo del Congreso a la propuesta de Gobierno digital de León realizada por el Ayuntamiento desde el 9 de diciembre, el municipio consideró que se trató más de un tema de falta de voluntad política que de fallas en su contenido.

La propuesta consistió en reformar dos artículos de la Constitución estatal. Además de hacerle adiciones y reformas a la Ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato. Esto para reconocer el Gobierno digital y generar los mecanismos necesarios para que la ciudadanía pueda realizar trámites municipales de forma digital.

Para su aprobación por el Congreso se requerían de al menos 26 votos. Sin embargo, al momento de pasar al pleno recibió 22 aprobaciones por parte de Acción Nacional. 11 en contra de parte de Morena, Movimiento Ciudadano y el Verde Ecologista. Además de las abstenciones de Yulma Rocha del PRI y Martha Ortega también del Verde Ecologista.

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez consideró que la decisión tomada por el congreso fue lamentable, atribuyéndolo a un tema de falta de voluntad política por parte de la oposición que votó en contra.

“Es lamentable que no se haya aprobado porque es algo que beneficia y no tiene absolutamente nada en contra. Creo que es un tema de voluntad política y no hubo ni un solo argumento para decir por qué no” dijo al respecto.

Confían en que reconsideren propuesta

El secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, aseguró por su parte que la propuesta no requerirá de ninguna corrección y confió en que sea presentada de nueva cuenta durante el segundo periodo legislativo para impulsar su aprobación definitiva.

Además del Gobierno Digital, el Ayuntamiento de León ha enviado dos iniciativas de reforma al Congreso del estado. Esto para que se reconozca la figura de Presupuesto Participativo en la Ley Orgánica municipal. Otra de reforma al Código Penal estatal para que se castigue con cárcel a quien conduzca un automotor en estado de ebriedad.

El secretario de Ayuntamiento confió en que con estas dos propuestas el Congreso Estatal muestre una respuesta más favorable. Hasta el momento en las revisiones de ambas iniciativas no han surgido opiniones negativas respecto a su contenido.

