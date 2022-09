La ex primera dama destacó que una gobernadora en Guanajuato es posible pues hay mujeres con una gran trayectoria

Nayeli García

Irapuato.- La ex primera dama de México, Martha Sahagún, consideró que en Guanajuato hay mujeres muy valiosas y capaces para gobernar el estado. Dijo esperar a que para el 2024 se apueste por una mujer. Destacó han demostrado en los cargos de poder que tienen que son capaces y tienen un factor muy importante que son inclusivas.

“¿Por qué no? Me preguntaría ¿por qué no una mujer para gobernadora? Hay trayectoria de muchas mujeres en Acción Nacional, de muchas mujeres en diferentes partidos políticos hay sido muy valiosas, muy importantes. Por qué no Guanajuato puede ser encabezado por una mujer, si tenemos muchas mujeres valiosas, inteligentes, apasionadas, amorosas y entregadas. Ojalá que así sea”, opinó.

Foto: Eduardo Ortega

Mujeres son más incluyentes, asegura

Martha Sahagún asistió como invitada especial al informe de Lorena Alfaro a quién felicitó por el buen trabajo que está haciendo al frente de Irapuato. Compartió que también estuvo en el informe de León, de Alejandra Gutiérrez en donde se está viendo el trabajo diferente e incluyente que hacen las mujeres.

“Estoy muy contenta de ver cómo las mujeres van tomando estos cargos de responsabilidad pública y además con resultados maravillosos. Los resultados que ponen son auténticamente valiosos, porque hay un elemento muy importante. Son más incluyentes con el tema de la ciudadanía. Incluyen a las mujeres, incluyen a todos los ciudadanos. Me parece que esta visión de la mujer de inclusión de trabajar muy de cerca con la ciudadanía es sumamente valiosa”, indicó.

En la disyuntiva sobre la falta de equidad de género en el gabinete del gobernador Diego Sinhue, señaló que las mujeres han ganado muchos espacios. Siempre van a querer más y se va a seguir trabajando para ganar esos puestos, pues no sólo se trata de que sea una cuestión de género, sino de las capacidades. Precisó que en Guanajuato hay muchas mujeres con el perfil para ocupar esos cargos de responsabilidad pública.

Foto: Eduardo Ortega

“La mujer hemos ganado muy importantes cargos de responsabilidad y nosotras siempre queremos más, pero no es un tema de que sea de género. Es un tema de talento, de amor, de pasión, de valores. Hay muchas mujeres muy calificadas para todos los cargos de nuestra administración pública y hemos avanzado, pero desde luego vamos por más”, puntualizó.

