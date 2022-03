Diego Sinhue auguró que posiblemente habrá un agobernadora en Guanajuato, esto durante la entrega de premios ‘Mujeres que inspiran’ de la Amexme

Fernando Velázquez

León.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, auguró que pronto habrá una mujer gobernando el estado, y reconoció que en el PAN al menos hay 10 perfiles que podrían hacerlo, aunque no dio nombres.

Lee también: Diego Sinhue dice respetar denuncias, pero llama a castigar pintas por el 8M

Lo anterior, al participar en la entrega de premios “Mujeres que inspiran”, organizado por la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) capítulo León, en donde destacó el papel de la mujer en distintos ámbitos de la sociedad.

Resaltó que en asuntos políticos, son mujeres las que gobiernan los dos municipios más grandes de Guanajuato, Alejandra Gutiérrez en León, y Lorena Alfaro en Irapuato. Además, destacó que por primera vez una mujer ocupa la Secretaría de Gobierno del estado, Libia García.

Con este contexto, pronosticó que pronto una mujer gobernará Guanajuato.

“Hace pocos meses Celaya era gobernada por Elvira, y no solo eso, hoy por primera vez la Secretaría de Gobierno la ocupa una mujer, Libia García. Quien preside el Poder Judicial también es una mujer, Rosy Medina… pronto tendremos seguramente una mujer gobernadora, y no estoy destapando a nadie ni futureando, pero qué importante es la participación de la mujer en la política”, dijo.

Lee más: “El PAN está envejeciendo”, lamenta Diego Sinhue y urge participación de jóvenes

Posteriormente, en entrevista, el mandatario estatal reiteró que no se trata de un “destape” y aseguró que a él no le tocará decidir quién será la o el candidato, pues son temas del partido, además de que, dijo, no es tiempo todavía de hablar sobre dicho tema.

Más noticias:

MD