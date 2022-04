La alcaldesa Ale Gutiérrez aseguró que su reunión con Libia Denisse fue para revisar la viabilidad de regularización de algunos asentamientos

Carolina Esqueda

León.- Durante el arranque de su gira de medios, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez dejó entrever que aspira a la gubernatura de Guanajuato en 2024. Sin embargo, evitó el destape abierto por respeto a sus votantes, ya que apenas lleva 7 meses en el cargo.

La entrevista se produjo el martes en el espacio de Noticieros en línea, donde Gutiérrez Campos fue abordada sobre sus intenciones de ocupar la silla estatal. Esto tomando en cuenta su intenso posicionamiento en redes sociales y la fotografía difundida el día anterior junto a la secretaria de Gobierno Libia Denisse García, con la que anunció una reunión de trabajo.

“Primero que nada, hoy mi responsabilidad es León (…) Hay muchos retos, me fascina el municipio porque tienes injerencia directa. No creo que haya alguien que no quiera ser gobernador. Es una posición que incide en todo el estado. Sin embargo, hoy mi enfoque, todos los días desde que me levanto, es León porque me votaron, hay un compromiso. Llevamos 7 meses y es un tema de respeto”, respondió a pregunta directa sobre sus aspiraciones a la candidatura.

La alcaldesa Ale Gutiérrez también aseguró que su reunión con Libia Denisse fue para revisar la viabilidad de regularización de algunos asentamientos que el Instituto Municipal de la Vivienda tiene pendientes desde administraciones pasadas, aunque no precisó cuáles.

Foto: Especial

Anticipa cambios al reglamento de la Feria

En la charla, la mandataria municipal también adelantó que, además de tener las propuestas de integración para el Patronato de la Feria estatal, que se presentará ante el Ayuntamiento el 28 de abril, habrá reformas a su reglamento. Esto como parte de su plan de homologar las funciones de todos los consejos.

Lee también: ‘Mamá, no puedo respirar’, clama presunta víctima de abuso policial en León

Según Gutiérrez Campos, la propuesta se centrará en cómo se integra el patronato, para que las propuestas no queden solo en manos del Consejo Coordinador de Clubes y Asociaciones de Servicios (CCCAS) y el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL).

“Tenemos que meterle mano al reglamento porque tenemos que ser un poco más plurales en la determinación de quienes van a estar en este consejo. Sobre todo que quienes vayan a estar, tengan un perfil que le sume a las instituciones descentralizadas” dijo en un primer momento.

“Aunque no nos toque a nosotros, sí queremos dejar un avance en cuanto a la integración, reglamentación y homologación. Queremos homologar sobre todo en temas administrativos. Hay muchas cosas que podemos homologar y que van a facilitar el tema de la operación y sobre todo la interacción con el municipio” añadió.

Hasta el momento el Ayuntamiento ha aprobado reformas a la integración de los consejos de Honor y Justicia, el Instituto Municipal de la Juventud y al del Sistema Potable y Alcantarillado de León (SAPAL). Estas modificaciones permitieron que Antonio Morfín ocupe una silla por tercera vez consecutiva, esta vez propuesto por parte del Instituto Municipal de Planeación.

En su momento Gutiérrez Campos defendió ese nombramiento, resaltando el perfil del actual presidente del SAPAL. Al ser cuestionada sobre el hecho de que una misma persona pueda ocupar un lugar en dos consejos al mismo tiempo, aseguró que se evaluará en qué casos sí se podrá delimitar la participación, y en cuales es un beneficio.

“En algunos casos sí se justifica porque un consejo está vinculado a otro y necesitamos ese nexo, en otros no tendría razón de ser. Estamos revisando justamente eso” aseguró.