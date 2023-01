García Luna irá a juicio: no quiere un acuerdo con autoridades de Estados Unidos, de acuerdo con su abogado César Castro

Ciudad de México.- El abogado de Genaro García Luna, César Castro, comentó que el Exsecretario de Seguridad no busca un acuerdo con autoridades de Estados Unidos, por lo que irá a juicio.

García Luna irá a juicio: no quiere un acuerdo con autoridades de Estados Unidos. Foto: Archivo

Irán a juicio

Después de la audiencia de este martes, el abogado comentó que el exfuncionario mexicano no ha recibido ninguna oferta de colaboración ni de culpabilidad por parte de autoridades americanas.

“Iremos a juicio, por eso estamos aquí. No queremos un acuerdo, iremos a juicio. No hemos tenido ofertas, no hemos tenido acuerdos. No estamos interesados en nada a menos que quieran desestimar los cargos”, especificó el abogado a reporteros.

García Luna compareció el martes en la primera jornada de selección del jurado, el cual dirimirá su responsabilidad en la acusación de narcotráfico y de aceptar sobornos por parte del Cartel de Sinaloa. Esto, a cambio de facilitar las operaciones del grupo.

Audiencia del pasado martes

El Exsecretario de Seguridad, que lleva tres años preso desde su captura, se presentó en la sala del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York vestido con traje azul y corbata gris. Esto, debido a requerimiento de la defensa.

Las dos partes se pusieron de acuerdo en una preselección de 191 personas, las cuales podrían formar parte del jurado, del total de 400 que se convocaron la pasada semana. De las que más de la mitad se han objetado por alguna de las partes.

Estas 191 personas se han convocado desde hoy a razón de treinta por la mañana y treinta por la tarde por la jueza Peggy Kuo, quien está encargada del proceso de selección del jurado.

Por otro lado, no es obligatorio que las 191 personas sean entrevistadas por cada una de las partes o por la juez. Esto, debido a que en cuanto aparezcan 12 personas y seis sustitutos que se consideren idóneas, sin prejuicios hacia el caso, se cierra el proceso y se considera completo el jurado.

