Staff Correo

Ciudad de México.- El expediente de Genaro García Luna en Estados Unidos suma en su poder un audio de él presumiendo violencia y manipulación de testigos. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Fiscalía de Nueva York este documento que también exhibe nexos con el Cártel de Sinaloa y amenazas a periodistas.

La grabación, originada entre 2009 y 2010, evidencian que el exsecretario de Seguridad Pública de México distribuyó dinero para sobornos. Esto, a fin de detener cualquier nota periodística en su contra.

Por esta razón, la fiscalía neoyorquina solicitó presentar las grabaciones como pruebas del uso de recursos obtenidos por corrupción para acallar periodistas. Esto, además, declaran que explicaría cómo pudo ayudar al Cártel de Sinaloa durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Foto: AMLO

Aunque esto aún no ha sido aprobado, hoy López Obrador consideró que el audio de Genaro García Luna debe hacerse público. Esto, por ser de interés nacional para ambos países.

“Es un asunto muy delicado. (…) No se sabe si esto son pruebas, si se van a aceptar. Lo que sí yo pediría desde ahora es que, independientemente de si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá y se busque la forma de que se den a conocer. Siempre he sostenido que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo, el que se conozcan todos los hechos y se reprueben. Que no se quede nada más en juzgados, en expedientes, porque esto ayuda mucho a mejorar la vida pública”, sostuvo López Obrador.

Acusado de conspirar para el tráfico de cocaína y beneficiar al Cártel de Sinaloa, a Genaro García Luna lo detuvieron en Dallas en 2019. Presuntamente, a cambio de recibir sobornos, pretendía enviar droga hacia Estados Unidos entre 2001 y 2012.

¿Qué dice el audio de Genaro García Luna?

El audio fechado en noviembre de 2020 retoma una conversación que sostiene el exfuncionario con otro preso y un agente encubierto de la mafia rusa. Juntos, desde la cárcel habrían incluso continuado conversaciones con este agente que, presuntamente, sería quien ejercía la violencia o amenazas.

Así, para cumplir su plan y prevenir artículos negativos de él, García Luna habría usado dinero obtenido a través de la corrupción.

Con estos documentos como prueba, los fiscales de Nueva York que llevan el caso alegan que García Luna sobornó y amenazó durante años a periodistas que lo investigaban. Aunque él asegura que es inocente, de ser declarado culpable, enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua.

“Las pruebas sobre los esfuerzos del acusado para silenciar a periodistas ayudan a explicar cómo éste fue capaz de asistir al cártel de Sinaloa durante años sin ser detectado o arrestado”, declararon los fiscales.

El audio se suma al testimonio de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán del 2018, donde testificaba la entrega de al menos 6 millones de dólares a García Luna. Esto, a nombre de su hermano mayor, el jefe del cártel, Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Asimismo, la Fiscalía adelantó que sumarían los testimonios de varios ex altos cargos del Cártel de Sinaloa que harán a cambio de su protección.

