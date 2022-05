Locatarios de la Central de Abastos de Celaya intentaron linchar a un presunto extorsionador, lo que demuestra el hartazgo de los comerciantes

Celaya.- Comerciantes de la Central de Abastos de Celaya intentaron este miércoles linchar a un presunto extorsionador.

El hecho se presenta en un escenario de hartazgo contra las amenazas, extorsiones e inseguridad que los mercaderes viven a diario.

Los locatarios detuvieron y golpearon al supuesto extorsionador, aunque dos de sus cómplices lograron huir.

Fue poco antes de las 12:00 del mediodía del miércoles cuando locatarios y comerciantes de la ampliación de la Central de Abastos de Celaya vieron a un hombre, el cual según versiones se dedicaba a extorsionar y pedir el cobro de piso.

El hombre fue retenido, golpeado y entregado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Celaya. La Policía llegó oportunamente antes de que la turba enfurecida terminara de linchar al acusado.

El joven, quien dijo llamarse José Carlos, fue atendido por paramédicos y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado ( FGE ) en dónde se llevará a cabo una averiguación previa.

FGE acababa de capturar a otros dos extorsionadores de la Central de Abastos

Aunado a estos hechos, la Fiscalía General del Estado ( FGE ) confirmó la detención de un par de extorsionadores que asolaban a locatarios de la Central de Abastos.

Los imputados conocían a sus víctimas, con quienes mantenían una relación comercial, por ser sus clientes, lo cual aprovecharon para solicitarles dinero en efectivo a cambio de no hacerles daño a sus familiares y trabajadores. La FGE estableció que ambos involucrados utilizaban armas de fuego para intimidar a sus víctimas.

Los comerciantes denunciaron estas amenazas desde el pasado 18 de marzo, cuando solicitaron la itervención de las autoridades.

La FGE logró desarticular la banda de extorsionadores y asegurar cuatro vehículos cuya procedencia tiene en curso una investigación.

Los agentes identificaron a los dos extorsionadores como Eduardo Dolores y Luis Armando. Oficiales los detuvieron en un despliegue táctico-operativo realizado por agentes de Investigación Criminal, y los dejaron a disposición de un juez.

En la audiencia, los detenidos fueron vinculados a proceso penal, por lo que fueron condenados a prisión preventiva oficiosa hasta que se les dicte la sentencia definitiva.

Coparmex ya había denunciado repunte en extorsiones en Celaya

Las extorsiones afectan a empresas medianas, pequeñas y sobre todo en los negocios, y como evidencia están las decenas de comercios que han cerrado. Así lo señaló a principios de marzo pasado el presidente de Coparmex Celaya, Mario Arturo Coello Muñoz de Cote.

Coello señaló que las empresas grandes tienen sus propios esquemas de seguridad. Pero las extorsiones afectan sobre todo a los pequeños negocios, ya que hay ‘vivales’ que amenazan a los dueños de los comercios, y muchos por temor prefieren cerrar.

“En el caso de las industrias o las empresas de mediano tamaño hacia arriba, el acceso al malandro común y corriente no es tan fácil. El problema radica en los negocios que tienen acceso al público y llegan y les dicen que son del cartel equis, ye o zeta, y son malandrines de esquina, pero el dueño del negocio no sabe, ni quiere averiguar, y opta por cerrar”, señaló.

Indicó que no se han reportado grandes empresas que cierren por este delito, pero sí muchos negocios pequeños o medianos.

“Empresas que hayan cerrado no, pero sí muchísimos negocios. No vayamos muy lejos, basta con recorrer el bulevar, ¿cuántos locales vemos que se rentan y están con las cortinas abajo? Muchísimos. Las empresas de medianas hacia arriba tienen protocolos para cuidarse, los que sufren son los negocios, comercios”, dijo el empresario.

Javier Mendoza reconoció el aumento de extorsiones

El alcalde Javier Mendoza Márquez y el Secretario de Seguridad, Jesús Rivera Peralta, reconocieron que las extorsiones sí han aumentado en Celaya. Y señalaron que en los Mercado de Abastos, Cañitos y otros centros puntos los comerciantes son extorsionados.

Lo anterior, tras el asesinato de dos comerciantes la tarde del miércoles y de que este jueves fue abandonada en la puerta del Mercado Cañitos, una caja de regalo que en su interior tenía una cabeza humana, acompañada de un mensaje de advertencia.

“Ustedes saben que el mercado de Abastos era muy proclive al tema de extorsiones, ya ahí tenemos casi llegando a la decena de detenciones en materia de extorsión. Ha pegado fuerte, ahorita ya lo logramos controlar el Mercado de Abastos, estamos teniendo reportes en algunos otros mercados como Cañitos”, señaló el alcalde.

Respecto a si los comerciantes se han acercado a las autoridades municipales para solicitar apoyo, el alcalde señaló que no, pero que se trabaja para atender el tema.

“No tenemos ninguna referencia que así nos lo hayan manifestado, sin embargo, ustedes saben que el tema de la extorsión, que no hemos logrado abatir o bajar cuando menos, porque la mayoría de los delitos en materia de extorsión no son denunciados, entonces no hay forma de darle seguimiento y entrarle en el tema de inteligencia”, dijo el alcalde.

Mendoza dijo que, de cada 10 extorsiones, solo 3 casos son denunciados, por lo que pidió a la ciudadanía que denuncie de manera anónima.

Comerciantes de Celaya no denuncian

Aunque la extorsión es uno de los delitos que más afectan a los comerciantes fijos, semi fijos y ambulantes, no es un tema que denuncien a la Dirección de Fiscalización, pues esta dependencia solo canaliza las denuncias con el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, y a su vez este con la Fiscalía General del Estado (FGE), señaló el Director de Fiscalización, Salvador Martínez Abud.

“Si es una queja por parte de una persona que tiene voluntad de ir a Fiscalía a poner su formal denuncia, nosotros tendríamos que informar al Secretario de Seguridad Ciudadana, a fin de que se le preste el auxilio a la persona. Cuando es sólo una queja tipo reporte, le informamos al Secretario de Seguridad Ciudadana pero lo mediamos con el Director de Policía Municipal”, señaló Martínez Abud.

Correo publicó que comerciantes del Mercado Morelos e Hidalgo tienen al menos dos años de ser extorsionados. Y pese a que a partir de marzo incrementó la presencia policiaca en ambos centros de abasto, los afectados siguen pagando el “derecho de piso”.

La presencia policiaca incrementó después del 10 de marzo, cuando dejaron una cabeza humana en el interior de una caja de regalo en la puerta del Mercado Cañitos. Además, el 26 asesinaron al tesorero de la mesa directiva de ese mismo lugar.

Locatarios piden más vigilancia

El Director de Fiscalización, señaló que se ha reunido con los representantes de los mercados Hidalgo y Morelos, y sí le han externado su preocupación por ese tema, pero no han ahondado, sólo han pedido más presencia de policía municipal en sus centros de trabajo.

“Hay mucha comunicación con ellos (con los comerciantes). No me han manifestado un tema tan fuerte como ese (que son extorsionados), porque ellos saben que el canal no es por medio de Fiscalización; pero hemos tocado el tema. Ellos están muy conscientes de lo delicado del tema y piden esa constante inspección por parte de nosotros; a fin de que vea la gente que hay presencia por parte de la autoridad municipal”, indicó.

Martínez Abud, señaló que la intención de tener esa estrecha comunicación con los dirigentes de los comerciantes y los administradores de los mercados, es generar confianza, trabajar con ellos y en los casos que sean necesarios, “direccionarlos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Fiscalía”.

Guanajuato arrancó el 2022 como segundo en extorsiones a nivel nacional

En enero, se reportó que en Guanajuato una cuarta parte de las empresas afiliadas a Coparmex que han sufrido algún delito, fueron víctimas de extorsión en entre junio y diciembre del 2021. Guanajuato fue la segunda entidad con mayor incidencia en ese periodo.

Así lo dio a conocer el presidente nacional del organismo patronal, José Medina Mora. Esto tras presentar la segunda edición del Monitor de Seguridad, que en esta ocasión se enfocó en el delito de extorsión.

Resaltó que el 2021, según cifras oficiales, fue el año con la mayor cantidad de víctimas de extorsión en el país, con 9 mil 407, es decir, un caso cada hora, en promedio.

