Javier Mendoza reconoció que las extorsiones en Celaya han aumentado, por lo que dijo reforzarán el tema, tras el asesinato de comerciantes

Luz Zárate

Celaya. –El alcalde, Javier Mendoza Márquez y el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, reconocieron que las extorsiones sí han aumentado en Celaya y que en los Mercado de Abastos, Cañitos y otros centros puntos los comerciantes son extorsionados.

Lo anterior, tras el asesinato de dos comerciantes la tarde del miércoles y de que este jueves fue abandonada en la puerta del Mercado Cañitos, una caja de regalo que en su interior tenía una cabeza humana, acompañada de un mensaje de advertencia.

“Ustedes saben que el mercado de Abastos era muy proclive al tema de extorsiones, ya ahí tenemos casi llegando a la decena de detenciones en materia de extorsión. Ha pegado fuerte, ahorita ya lo logramos controlar el Mercado de Abastos, estamos teniendo reportes en algunos otros mercados como Cañitos”, señaló el alcalde.

Foto: Martín Rodríguez

Respecto a si los comerciantes se han acercado a las autoridades municipales para solicitar apoyo, el alcalde señaló que no, pero que se trabaja para atender el tema.

“No tenemos ninguna referencia que así nos lo hayan manifestado, sin embargo, ustedes saben que el tema de la extorsión, que no hemos logrado abatir o bajar cuando menos, porque la mayoría de los delitos en materia de extorsión no son denunciados, entonces no hay forma de darle seguimiento y entrarle en el tema de inteligencia”, dijo el alcalde.

Mendoza dijo que, de cada 10 extorsiones, solo 3 casos son denunciados, por lo que pidió a la ciudadanía que denuncie de manera anónima.

Foto: Martín Rodríguez

Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, señaló que se detuvo a una banda de extorsionadores que operaba en el Mercado de Abastos y a otras 5 personas en lo individual.

“Hemos tenido varias detenciones, tenemos un operativo muy exitoso en la Central de Abastos, hemos realizado una célula completa y cinco detenciones individuales nada más en esa zona. Es un problema muy arraigado en la ciudad, no es un problema nuevo, es un problema añejo que lo estamos atendiendo y lo vamos resolviendo paso a paso”, señaló Rivera Peralta.

Asegura SSC que identifican a pareja en el caso Cañitos

Respecto a la caja de regalo en cuyo interior había una cabeza humana y que fue encontrada en la puerta del Mercado Cañitos, el Secretario de Seguridad Ciudadana, declaró que ya tienen identificada a una pareja y que coadyuvarán en las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE).

Foto: Martín Rodríguez

En todo el año 2021 se denunciaron en el Ministerio Público 56 casos de extorsión, mientras que en el 2020 solo se abrió una carpeta de investigación por ese delito. En el pasado mes de enero se abrieron 6 carpetas de investigación por este delito, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Extorsiones en Guanajuato se disparan un 529% en enero del 2022

En enero del 2022 se presentó un incremento en el delito de extorsión de hasta 529%, al compararlo con el mismo mes, pero del año pasado en todo el Estado de Guanajuato.

A esto se suman delitos que en la misma temporalidad presentaron un alza. Se trata del narcomenudeo, violación, lesiones dolosas, violencia familiar y robo a casa habitación.

Foto: archivo

Mientras tanto, el municipio de León ocupa el primer lugar estatal en materia de narcomenudeo. Así lo informó la presidenta del Observatorio Ciudadano de León ( OCL ), Mayra Georgina Legaspi Tristán.

