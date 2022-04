Fiscalización dijo entender que los comerciantes no denuncian las extorsiones pues es un tema delicado que no corresponde a ellos

Luz Zárate

Celaya .- Aunque la extorsión es uno de los delitos que más afectan a los comerciantes fijos, semi fijos y ambulantes, no es un tema que denuncien a la Dirección de Fiscalización, pues esta dependencia solo canaliza las denuncias con el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, y a su vez este con la Fiscalía General del Estado ( FGEG ), señaló el Director de Fiscalización, Salvador Martínez Abud.

“Si es una queja por parte de una persona que tiene voluntad de ir a Fiscalía a poner su formal denuncia, nosotros tendríamos que informar al Secretario de Seguridad Ciudadana, a fin de que se le preste el auxilio a la persona, cuando es sólo una queja tipo reporte, le informamos al Secretario de Seguridad Ciudadana pero lo mediamos con el Director de Policía Municipal”, señaló Martínez Abud.

Correo publicó que comerciantes del Mercado Morelos e Hidalgo tienen al menos dos años de ser extorsionados y pese a que a partir de marzo incrementó la presencia de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y de la Policía Turística y comercial en ambos centros de abasto, los afectados siguen pagando el “derecho de piso”.

La presencia policiaca incrementó después del 10 de marzo que dejaron una cabeza humana en el interior de una caja de regalo en la puerta del Mercado Cañitos y el 26 asesinaron al tesorero de la mesa directiva de ese mismo lugar.

Solo piden más presencia de policías

Fotos: Martín Rodríguez

El Director de Fiscalización, señaló que se ha reunido con los representantes de los mercados Hidalgo y Morelos, y sí le han externado su preocupación por ese tema, pero no han ahondado, sólo han pedido más presencia de policía municipal en sus centros de trabajo.

“Hay mucha comunicación con ellos (con los comerciantes), no me han manifestado un tema tan fuerte como ese (que son extorsionados), porque ellos mismos también saben que el canal no es por medio de Fiscalización, pero sin embargo, hemos tocado el tema, ellos están muy conscientes de lo delicado del tema y piden esa constante inspección por parte de nosotros, a fin de que vea la gente que hay presencia por parte de la autoridad municipal”, indicó.

Martínez Abud, señaló que la intención de tener esa estrecha comunicación con los dirigentes de los comerciantes y los administradores de los mercados, es generar confianza, trabajar con ellos y en los casos que sean necesarios, “direccionarlos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Fiscalía”.

La mayoría no denuncia

La mayoría de los comerciantes no denuncian ante el Ministerio Público y tampoco con las autoridades locales, por miedo a represalias, incluso muchos desconfían de los propios policías.

En todo el año 2021 se denunciaron en el Ministerio Público 56 casos de extorsión, mientras que en el 2020 sólo se abrió una carpeta de investigación por ese delito.

Mientras que en el pasado mes de enero se abrieron seis carpetas de investigación por este delito y en febrero otras 8, sumando 14 denuncias por extorsión en el primer bimestre del año, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

