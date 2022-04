Comerciantes aseguran que el cobro de piso tiene al menos dos años; viven temiendo a los extorsionadores en los mercados de Celaya

Staff Correo

Celaya.- Comerciantes de los mercados Morelos e Hidalgo platicaron que ya tienen al menos dos años pagando derecho de piso, por lo que –aseguraron- no entienden la misión que tienen los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) que hacen rondines en ambos centros de abasto y en el primer cuadro de la ciudad, pues los siguen extorsionando.

Para el pago de plaza no hay excepciones, todos tienen que aportar. Carniceros, polleros, negocios de comida, de ropa, vendedores de frutas y verduras, bisutería, aparatos electrónicos, tortillerías, floristas, abarrotes, entre otros.

Lee también: Pese a refuerzo en seguridad, comerciantes del mercado Cañitos se sienten vulnerables ante extorsiones

Los locatarios platicaron que algunos ganan bien y logran obtener ganancias suficientes y aparte sacan lo de la cuota de extorsión; otros sólo logran recuperar su inversión, lo de los gastos del día y la respectiva cuota del pago de plaza; y hay quienes no obtienen lo suficiente, pero de todos modos tienen que pagar, si es que quieren salvaguardar su vida y la de sus líderes.

“Nosotros le pagamos a nuestro líder y él se encarga de pagarles (a los extorsionadores), le damos porque ya sabemos que si no aportamos lo matan, a él o al compañero que no quiera pagar. Eso que dijo el alcalde que están extorsionando a los comerciantes de los mercados, no es nuevo y él lo sabe desde hace mucho, yo tengo ya como dos años pagando, otros poquito más, y aunque no queramos no nos queda de otra”, contó un comerciante.

Admite presencia de crimen

El pasado 10 de marzo el alcalde Javier Mendoza, declaró que los comerciantes de algunos mercados son extorsionados, de manera particular señaló el de Cañitos y el Mercado de Abastos. Ese día destacó que la extorsión es el delito que todavía no han podido abatir o “bajar cuando menos”.

Mendoza Márquez señaló que “la mayor parte de estos delitos no son denunciados y no hay forma de darle seguimiento con el tema de inteligencia”, incluso dijo que de cada 100 extorsiones sólo 3 son denunciadas.

Esas declaraciones surgieron a raíz de que la mañana del jueves 10 de marzo, amaneció en la puerta del Mercado Cañitos, una caja de regalo con una cabeza humana en el interior, junto con un mensaje de advertencia. Y el 26 de marzo, el tesorero de la unión de comerciantes de ese sitio fue asesinado en el interior de un negocio de comida.

Puedes leer: Mercados de Celaya, escenarios de extorsión; FSPE, GN y Ejército refuerzan vigilancia

A raíz de esos hechos y que los comerciantes del Mercado Cañitos denunciaron que los están extorsionando, el Mercado Morelos y el Hidalgo comenzaron a tener presencia de elementos de las FSPE.

“No entendemos para qué se dan y se dan vueltas los FSPES, si las mismas autoridades saben que tenemos ya tiempo pagando, sólo vienen y se pasean, pero en la realidad no hacen nada, obvio que esa gente (los extorsionadores) no andan con un letrero diciendo a que se dedican y que están enfrente de ellos. Nosotros damos la cuota a uno de los compañeros y él se encarga de hacer el pago”, mencionó otro vendedor del Mercado Morelos.

Detenciones no paran extorsiones

FSPE no paran a extorsionadores en mercados de Celaya Fotos: Correo

El pasado 28 de marzo la Fiscalía General del Estado anunció la detención de Eduardo Adrián N. y Rodrigo N. como presuntos extorsionadores del Mercado Hidalgo y el pasado jueves 7 de abril, el Fiscal del Estado Carlos Zamarripa, anunció que se detuvieron a cinco extorsionadores y a algunos de ellos se les vincula con el asesinato del tesorero del Mercado Cañitos.

“Las autoridades dicen que hacen detenciones, pero de qué sirve, nosotros seguimos pagando, y si no pagamos nos matan. El gobierno dice que trabaja, que detiene, que hacen operativos, pero nosotros seguimos padeciendo lo mismo”, señaló un vendedor.

Pero el pago de cuota también afecta al cliente, pues el comerciante se ve obligado a aumentar el costo de su producto para poder enfrentar todos sus gastos.

“Algunos de los compañeros mejor se fueron y cerraron o traspasaron sus negocios. Ellos (los extorsionadores) ya nos tienen identificados a todos, no se van a detener por la presencia de los FSPES porque ya saben dónde vivimos, dónde están nuestros familiares, nuestras rutinas”, mencionó otro comerciante del Mercado Hidalgo.

Casi no hay denuncias, solo miedo

Fotos: Correo

Sin embargo, la mayoría de los comerciantes no denuncian por miedo a represalias.

En todo el año 2021 se denunciaron en el Ministerio Público 56 casos de extorsión, mientras que en el 2020 sólo se abrió una carpeta de investigación por ese delito.

También lee: Tiendas de Celaya ahora cierran temprano: la violencia y la pandemia los obligó

Mientras que en el pasado mes de enero se abrieron seis carpetas de investigación por este delito y en febrero otras 8, sumando 14 denuncias por extorsión en el primer bimestre del año, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Respecto a si los comerciantes se han acercado a las autoridades municipales para solicitar apoyo, el alcalde ha dicho en varias ocasiones que independientemente de ello, se está trabajando para atacar el tema.

Te puede interesar:

LC