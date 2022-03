Los comerciantes pidieron que la vigilancia en mercados de Celaya sea permanente, pues esperan que con ello disminuyan las extorsiones

Luz Zárate

Celaya .-Los mercados Cañitos, Morelos e Hidalgo ahora tiene presencia policiaca, esto a raíz de la cabeza humana encontrada una caja de regalo en la puerta del Mercado Cañitos y de las denuncias de extorción por parte de los comerciantes.

Este lunes elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) hicieron a recorridos pie en establecimientos del centro y en los mercados Morelos e Hidalgo, lo que ha dado cierta sensación de seguridad en los comerciantes, pues creen que así se inhiben los robos, pero no frena las extorsiones.

“Los extorsionadores ya tienen identificados a todos, ellos no se van a detener por la presencia de los FSPE porque ya saben dónde vivimos, dónde están nuestros familiares, nuestras rutinas y hasta hacen sus cálculos de según ellos cuánto ganamos, en lo que sí ayuda es que al menos nos dejen trabajar en paz y mientras que están aquí los soldados y los policías no se acercan a molestarnos. No a todos los compañeros extorsionan, pero sí a muchos de aquí, de los tianguis, de varios mercados, hasta de localitos chiquitos”, dijo un comerciante del Mercado Morelos.

Foto: Martín Rodríguez

En el caso del Mercado Cañitos, los locatarios platicaron que hace unas tres semanas, personas desconocidas les comenzaron a pedir una cuota que va desde los 10 mil hasta los 200 mil pesos mensuales, según el tipo de negocio.

Cabe recoerdar que el martes de la semana pasada que por la mañana dejaron una cabeza humana en la entrada del mercado envuelta en una caja de regalo acompañada de un mensaje de advertencia, a raíz de ese hecho varios locales decidieron cerrar su negocio y a la fecha permanecen con las cortinas abajo.

Comerciantes continúan con miedo

Los comerciantes comentaron que a raíz de ese hecho delictivo, sí van los elementos del Ejército y a veces policías municipales, quienes hacen rondines, se quedan algunos minutos y se retiran; en general su permanencia es itinerante.

Sin embargo eso no les da tranquilidad, pues temen que si no pagan la extorsión se conviertan en víctimas de un ataque.

Foto: Martín Rodríguez

En el Mercado de Abastos no hay presencia permanente de los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional tal como se tuvo en el 2020, cuando los comerciantes denunciaron que eran asediados por los extorsionadores.

La tarde del domingo llegaron al municipio 400 elementos más del Ejército Mexicano previamente el viernes llegaron 1 mil 200; entre varias de sus funciones es reforzar las operaciones interinstitucionales con el estado, la fiscalía y el municipio; así como trabajar en que disminuyan las extorsiones, que es de los delitos que más han afectado a medianas y pequeñas empresas, así como al comercio popular, vendedores de mercados y de tianguis.

Piden vigilancia permanente en los mercados

Los comerciantes de los diferentes mercados pidieron que la presencia de elementos del Ejército, Guardia Nacional y FSPE sea permanente y que se trabaje en erradicar la extorsión en su gremio.

Y es que además de la crisis económica, de las pérdidas generadas por la pandemia del Covid-19, ahora se suma el temor de ser víctima de un hecho delictivo por negarse a pagar el derecho de piso.

Foto: Martín Rodríguez

Sin embargo, la mayoría de los comerciantes no denuncia por miedo a represalias y muchos han optado por cerrar sus negocios.

En todo el año 2021 se denunciaron en el Ministerio Público 56 casos de extorsión, mientras que en el 2020 sólo se abrió una carpeta de investigación por ese delito. En el pasado mes de enero, 6 personas denunciaron ser víctimas de extorsión, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.