Aunque recientemente la gente ha vuelto a salir tiendas de Celaya cierran temprano, los clientes se acostumbraron y los negocios también

Celaya.- A raíz de la pandemia y de la ola de inseguridad vivida hace dos años, cambiaron los hábitos de los clientes que acudían a realizar sus compras a la zona centro de Celaya. Ahora los dueños de los negocios cierran a las 6 o 7 de la noche, pero porque cambiaron las costumbres de los compradores.

Comerciantes y encargados de negocios de la zona centro, señalaron que ya no se siente ni se vive la inseguridad y temor que se tenía hace dos o 3 años. Sin embargo, la gente ya no acude a comprar en horarios nocturnos.

“La inseguridad nos afectó bastante, luego nos cerraron los negocios por la pandemia y cuando nos permitieron abrir nos recortaron los horarios. Ahora que ya se abrió nuevamente con la nueva normalidad, nosotros seguimos cerrando temprano. En mi caso es a las 6, pero se debe a los cambios de hábitos de la gente. Las compras se hacen temprano, la gente ya no viene tarde, cuando hasta antes de la pandemia nos daban las 8 y seguían viniendo clientes y ya no, la mayoría de los negocios cierran a las 6 o 7”, platicó Salvador Pérez Melesio, integrante del grupo de “Comerciantes Establecidos del Centro” y propietario del negocio “La Purísima”.

Se acostumbraron a no salir tarde

Mario Medina, comerciante de ropa del Andador Bravo, platicó que él cierra a las 7 de la noche. Mientras que, hace tres años, cerraba a las 9, pero fue recortando el horario por lo inseguro que era cerrar tarde.

“Ya las cosas no están como hace tres años, que estaba desierto todo el centro, la gente tenía miedo, no quería salir ya tarde, después con la pandemia se puso peor, eran las 7 y no se veía ya nadie. Y ahora sí hay más gente, ya no se siente la tensa calma y miedo de aquellos días, pero la gente se acostumbró y ya no viene tarde al centro”, indicó.

Cabe resaltar que, desde hace unas semanas, se nota mayor presencia de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPS), Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Turística y Comercial.

“La presencia de la policía turística ayuda a inhibir los robos, pero también a orientar a los turistas. Sin embargo, también ayuda que hay constante presencia de elementos de la Guardia, hay muchos caminando aquí en el centro, eso da mayor certeza a los ciudadanos”, dijo Salvador Pérez.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, aseguró que la Policía Turística y Comercial ayuda a vigilar el centro de la ciudad para que los ciudadanos se sientan con más confianza. Así puedan salir a realizar sus compras o actividades recreativas y de esparcimiento.

