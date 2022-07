La UIF presentó una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto, luego de múltiples irregularidades financieras entre él y su familia

Ciudad de México.- El expresidente Enrique Peña Nieto habría recibido beneficios económicos por medio de transferencias por más de 26 millones de pesos. Así lo expuso el titular de la Unidad de Investigación Financiera, Pablo Gómez Álvarez, quien informó que ya se presentó la denuncia correspondiente ante la FGR.

Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que los recursos se transfirieron desde una familiar de Peña Nieto entre 2019 y 2021 hacia España. Según la UIF, esta persona también realizó retiros por hasta 189 millones y depósitos por 47 millones de pesos durante 2013 y 2022.

Gómez Álvarez destacó también que 36 millones de pesos de estas operaciones tienen una fuente “difícil de determinar”. Además, también identificó transacciones con un hermano del expresidente por 29 millones de pesos.

La UIF estableció que Enrique Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas en las que además se detectaron irregularidades fiscales y financieras. En una de ellas, el expresidente de México es accionista junto con familiares y manejan altos montos y se fundó antes de que Peña Nieto fuera electo.

En tanto, la segunda —también de la familia Peña Nieto— tiene una relación con una firma trasnacional con la que hubo contratos en el sexenio anterior. Entre estas, la UIF detectó transferencias en Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por 1 mil 557 millones de pesos, 4 millones de dólares y 164 mil euros, respectivamente.

Inician investigación del expresidente Enrique Peña Nieto

De igual manera, el titular de la UIF informó que detectaron a un accionista de la primera empresa que recibe 35.9 millones de pesos. Luego, deposita en la segunda hasta 22.8 millones de pesos.

Aunque en estos movimientos resaltó que no se tiene precisó el número de personas involucradas, estimó que podrían ser más de 15. No obstante, será la Fiscalía quien investigue al respecto. Hasta la fecha las cuentas no han sido congeladas, luego que —dijo— todavía no se concluyen las investigaciones.

Pablo Gómez Álvarez afirmó que la carpeta con la información se entregó a la FGR y esta entidad abrió ya una carpeta de investigación sobre el caso. La denuncia, explicó, sería por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“La UIF aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía. La UIF hace acopio de información y el análisis de la misma, se entrega la información a otras entidades. (Se trata de) información relevante de carácter financiero, no hace las investigaciones en ningún caso”

