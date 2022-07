En el informe del SAT por 25 años, el organismo destacó el aumento en la recaudación de impuestos y el no aumento de los mismos

Staff Correo

Ciudad de México.- La titular del SAT, Raquel Buenrostro, afirmó que el Gobierno de López Obrador ha recaudado 86% más en impuestos que con Enrique Peña Nieto. Así, también se refirió a las más de 2 mil denuncias ante la Fiscalía General de la República por contrabando y acceso indebido a la información.

La funcionaria presentó su informe por los 25 años de la creación del SAT en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta, resaltó el crecimiento en la recaudación tributaria, en el sentido que “ya no se tolera ningún acto de corrupción”.

También lee: AMLO presenta informe tras inaugurar la primera etapa de Refinería en Dos Bocas

De esta manera, destacó que ya no existe la extinción de las condonaciones de impuestos. Asimismo, defendió que se estableció que los grandes contribuyentes son los que deben aportar más. Luego qu8e de enero a junio de este año, las contribuciones de este sector aumentaron 20.7%.

Foto: AMLO

“También hemos trabajado mucho en analizar la información de grupos corporativos, con enfados en la defraudación fiscal y las factureras. Durante estos tres años se ha recaudado el 86% en la fiscalización de los grandes contribuyentes. Ello, en comparación con los seis años de todo el sexenio anterior”, señaló Buenrostro Sánchez.

Según datos del SAT, en 2021 la recaudación tributaria creció 504 mil 288 millones de pesos, un aumento real de 2.8% si se compara con 2018. En ese sentido, de enero a junio, la recaudación tributaria ascendió a 2 billones 49 mil millones de pesos.

En informe del SAT por 25 años, van más de 2 mil denuncias

Foto: AMLO

Para Buenrostro, la institución se transformó al tener como principal virtud la honestidad de los servidores y el piso parejo a los contribuyentes. En este sentido, resaltó las 2 mil 699 denuncias que ha presentado el SAT contra servidores públicos.

Lee más: SSPC descarta asesinatos de dos periodistas por tener ‘otras actividades’

Durante la presentación del informe del SAT por 25 años, detalló que de estas denuncias, 599 son por contrabando y 105 por uso ilegal en el acceso a los sistemas. Ahondó que otras 326 corresponden a defraudaciones fiscales que provienen de empresas internacionales.

“A estas alturas se tienen reuniones semanales con nuestro homólogo de Estados Unidos en el área de grandes contribuyentes. Esto, para evitar, por un lado la doble tributación, pero también nos ayuda a no tener doble evasión”, explicó.

Por su parte, el presidente López Obrador afirmó que se ha cumplido el compromiso de no aumentar impuestos. Asimismo, manifestó que se tiene una hacienda pública sana y fuerte.

“Quiero destacar, primero, que se ha cumplido con el compromiso de no aumentar impuestos desde que llegamos, no aumento de impuesto. Esto no sucedía antes, y al mismo tiempo no se han creados nuevos. (…) Gracias a esas políticas, tenemos una hacienda pública sana, fuerte. No hemos tenido que recurrir a deuda, no hemos tenido un problema de déficit en cuanto a que se gaste más de lo que ingresa. Y esto tiene que ver mucho con el trabajo de servidores públicos ejemplares, como la directora del SAT, Raquel Buenrostro”, señaló.

Te puede interesar:

ac