León.- Depuración de elementos, patrullajes en binomios, cambios en la capacitación de cadetes y normativas, refuerzo en la capacitación de los que ya salieron de la academia, son las acciones que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez promete al interior de la Secretaría de Seguridad Municipal, un día después del ataque simultáneo que se sufrió en cuatro diferentes puntos de la ciudad la tarde de este miércoles.

“Ni quería venir a trabajar”, dijo un elemento de Tránsito en el lugar, mientras la alcaldesa afirmaba que la dirección de Policía ya se está depurando y por lo que varios elementos se dieron de baja y a otros, “les dieron las gracias”.

“Aquellos que estén haciendo bien su trabajo en todo momento se les va a dar equipamiento, mejores herramientas, mejor capacitación, tenemos que cuidarlos, pero aquellos que no estén haciendo su trabajo de manera adecuada, que estén pegados con los malandros, mano dura, se va a hacer una depuración, de hecho, ya inició, hasta donde tope”, remarcó Alejandra Gutiérrez.

El modelo de operación también cambiará por indicaciones de Alejandra Gutiérrez: “he dado instrucciones hasta en tema de operativos, a efecto de que no ande una sola unidad en patrullaje, tiene que ir en binomio y otro tipo de instrucciones, a efecto de que se resguarden los propios elementos”.

Sin embargo, de los motivos de baja de los elementos no se explicaron detalles “por seguridad de los mismos”, excusó.

“No me voy a rajar, vamos para adelante con el cambio de modelo en el sistema de seguridad, cambiando las fortalezas al interior de la corporación”, apuntó la presidenta.

La presidenta municipal informó que el Presupuesto 2020 va con bastante recurso para fortalecer el equipamiento del cuerpo de seguridad.

“Ya di instrucciones a la tesorera municipal, es prioridad equipar mejor a nuestra seguridad pública. Tenemos una buena corporación y la gran mayoría, buenos elementos. Estaré pendiente de ellos y pendiente de sus familias”, mencionó.

En coordinación

Pasadas las 14:00 horas en la tarde de este miércoles, la alcaldesa dio seguimiento a los operativos en la ciudad desde el interior de las oficinas de C4 (Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control) donde sostuvo una reunión con instancias del Gobierno federal, estatal y municipal, además de la Guardia Nacional, el Ejército.

“Estaremos trabajando de manera coordinada. Aquí no es de colores, yo creo que quien aproveche el tema político de colores en este tipo de situaciones, no está viendo por la ciudad, a mí no me interesa el tema de colores, a mí me interesa dar resultados, no he bajado la guardia, todos los días he trabajo y seguiré trabajando”, señaló Gutiérrez Campos.

Sobre los presuntos responsables del ataque a los elementos de Policía, señalados en las imágenes difundidas en la tarde de ayer, la alcaldesa, omitió detalles “para no mermar la investigación”.

