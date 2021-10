Nancy Venegas / Nayeli García

Irapuato.- El secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental traerá a Irapuato 150 expolicías federales para conformar un equipo de reacción y dar frente a la inseguridad del municipio; advirtió que los elementos municipales que no quieran sumarse a la estrategia solos se irán saliendo de la corporación.

Simental descartó que haya inconformidad en el interior de la Policía Municipal de Irapuato, pues señaló que no podían quejarse de algo que todavía no había dicho, pero sí confirmó uno de los temores manifestados por la corporación, que fue la llegada y trato diferencial a federales.

“Sí les puedo decir que yo y mi gente venimos a fortalecer a la corporación, a ser parte de ellos, a fusionarnos, a ser parte de ellos de acuerdo a nuestras competencias de la Policía Municipal, en la prevención y disuasión del delito. Venimos a fortalecer, no venimos a correr a nadie”, señaló el titular de la Secretaría.

Explicó que estos 150 elementos formaron parte de una de las tres extintas divisiones de federales que era Gendarmería, Fuerzas Federales y División de Seguridad, y que algunos de ellos ya no estaban activos y otros se encuentran haciendo trámite en la Guardia Nacional para solicitar licencia e incorporarse a Irapuato. Sin embargo, no aclaró si cuentan o no con los exámenes de control y confianza.

“Lo que se hizo y se está llevando en Celaya es algo que se va a replicar en otros municipios, es algo que yo inicié propiamente este proyecto en Celaya en conjunto con los compañeros que se quedaron ya fortalecidos en Celaya, y vamos a continuar con Irapuato”, indicó.

Incluso, comentó que en la reestructura de la corporación, ya no se contempla un subsecretario de Seguridad Ciudadana, sino que su segundo al mando, será el director General de la Policía, el cual será emanado de la Guardia Nacional, cuyo nombre lo dará a conocer una vez que le autoricen la licencia.

El servidor público descartó que se vaya a hacer una limpia al interior de la corporación, pero sí dejó claro que, “elementos que no quieran sumarse ellos solos se irán, no haré ninguna limpia, espero que se sumen al esfuerzo por el bien de la población”.

Simental compartió que a partir del lunes iniciará de lleno con su trabajo en la corporación, donde buscará hacer un diagnóstico para saber qué se necesita en cada punto de la ciudad y aseguró que le dará continuidad a las cosas que han tenido éxito y en las áreas de debilidad se van a intervenir.

