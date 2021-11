Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El Congreso del Estado aprobó el dictamen con el que se le quitan atribuciones a la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (Smaot) en materia de ordenamiento territorial para transferirlas a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu).

La iniciativa presentada por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo fue aprobada por mayoría y tuvo la oposición de los diputados del PVEM y de los legisladores priistas, quienes coincidieron en que, a pesar de solo tener tres años de creación, con estas reformas, la SMAOT se debilitará.

En entrevista, Gerardo Fernández González, coordinador de la fracción verde ecologista en el Congreso local, declaró que lo que se busca es hacer de la SEDESHU, una súper Secretaría con fines electorales, pues tendrá los datos de todos los centros de población.

“Lo único que está saliendo de aquí, van a hacer una súper Secretaría para provecho electoral, no lo digo yo, se ve en las atribuciones, de hecho, yo creo que una de las reservas que debió haber propuesto el PAN o en la iniciativa del gobernador, es dejarlo como Secretaría de Medio Ambiente, porque de ordenamiento territorial no dejaron absolutamente nada, y me extraña y lamento la postura de la secretaria que es condescendiente a este debilitamiento sistemático de una Secretaría recientemente creada, una Secretaría de esta misma administración, que buscaba poner en primer orden el medio ambiente y hoy está siendo relegada a ser una Secretaría de segundo o tercer nivel, con casi ninguna atribución y solo enfocada a emitir unos cuantos dictámenes muy lejos de lo que estamos buscando y esperando de la relevancia que tiene el medio ambiente en el Estado”.

Dijo que la propuesta del gobernador del Estado establece como atribuciones de la SEDESHU la revisión de fraccionamientos y asentamientos humanos, cuando los primeros ni siquiera eran atribución de la Comisión Estatal de Vivienda ni de la SMAOT, por lo que entonces se le da, una nueva atribución.

Gerardo Fernández señaló que son preocupantes estos cambios porque están lejos de reducir los costos en gobierno del Estado, sino lo que buscan es concentrar los temas en la SEDESHU que de por sí “ya tenía mucho dinero y pocos resultados”.

Con dichas modificaciones planteadas por el ejecutivo estatal, la Secretaría de Gobierno dejará de regular la tenencia de la tierra y esto también pasaría a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

Yulma Rocha Aguilar, diputada del PRI, reprochó esta situación al considerar que la tenencia de la tierra es una institución que conlleva una serie de disposiciones legales sobre la manera en cómo se seguirán los derechos de propiedad de la tierra, requisitos para ejercerla controlarla y transferirla, entre otros, “por eso nos preguntamos qué tiene que ver la tenencia de la tierra con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano”.

Entre otras modificaciones, se crea la Jefatura de Gabinete, lo cual a decir de Alma Alcaráz Hernández es innecesario el gasto adicional de una nueva unidad, “que seguramente será asignada a un pago de favores de algún amigo del gobernador”.

Y también desaparece el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado (INIFEG) y sus atribuciones pasan a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad.

