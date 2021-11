Lourdes Vázquez

Guanajuato- Las Comisiones de Unidad de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Medio Ambiente, del Congreso Local, aprobaron que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano(SEDESHU) tenga facultades en materia de ordenamiento territorial.

La propuesta de dotar de facultades en materia de asentamientos humanos y vivienda a la SEDESHU, fue hecha por el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y pese a las negativas de algunos diputados el dictamen fue aprobado en lo general.

En lo particular, la diputada del PVEM, Martha Ortega propuso una reserva en materia de asentamientos humanos a fin de que se establezca una real coordinación entre la Sedeshu y la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, sin embargo, esto no fue aprobado.

En entrevista, la legisladora dijo que existe la preocupación es que no se le pasen todas las atribuciones a Sedeshu en materia de ordenamiento territorial y asentamientos humanos, pues parece que se busca debilitar a la SMAOT.

“Queremos que los artículos 1 y 8 se conserven tal como está y no pasen a injerencia de Sedeshu (…) no se justificó (dichos cambios) en la primera reunión de trabajo, aunque estuvieron todas las secretarías, no nos quedó claro cuál es la parte que va a atender la SMAOT y cuál va a atender Sedeshu, ustedes estuvieron en la reunión y hacía falta”.

Aunado a ello, dijo que se carecía de información, pues en la primera mesa de trabajo se hizo referencia a una tarjeta informativa por parte del gobierno del estado, pero ésta no les había sido entregada a todos los legisladores, sino hasta después.

La reserva presentada por la legisladora verde ecologista no fue aprobada en comisiones, no obstante, Martha Ortega dijo que insistirá en el pleno del Congreso local, pues dicho dictamen será sometido a discusión y aprobación el próximo jueves.

