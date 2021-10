Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Con la iniciativa del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para dotar de facultades en materia de ordenamiento territorial a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) lo único que se busca es debilitar a la Secretaría del Medio Ambiente (SMAOT) para fortalecer a una dependencia que tiene una clara visión electoral para el 2024, declaró el diputado del PVEM, Gerardo Fernández González.

Dijo que, pese a que la SMAOT solo tiene 3 años de haber sido constituida, con esta reforma se pretende quitarle atribuciones sin que exista una justificación que sea suficiente, pues a decir de la titular de la dependencia, María Isabel Ortiz Mantilla con dicha reforma se mantiene en esta área la parte normativa, dejando la operativa a la Sedeshu.

“El argumento que ellos dan es que es mucho más operativo, pero lo que vemos es que se busca reducir o debilitar a la SMAOT y, por otra parte, fortalecer a una de las secretarías que tiene más juego en este gobierno del gobernador Diego Sinhué con una clara visión a fortalecerla para lo que viene en el 2024”.

El legislador verde ecologista dijo que la SMAOT no debe ser un ente normativo, sino que tiene que ser la encargada de operar todas las acciones en favor del medio ambiente, además que su creación fue para que la dependencia estuviera a la par de las demás dependencias estatales.

Por ello reiteró que “en el momento que pretenden debilitar a esta secretaría para fortalecer a la súper Secretaría de Desarrollo Social y Humano, por supuesto que lo dijimos en la mesa y lo hemos repetido, nos han mandado tarjetas y justificaciones que no son suficientes, que no estamos de acuerdo y que por supuesto que no lo vamos a aprobar en ese sentido”.