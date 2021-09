Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Por mayoría de votos, el Congreso del Estado aprobó la solicitud de endeudamiento del Ayuntamiento capitalino para la construcción del Nuevo Museo de las Momias y área comercial por un monto de 69 millones 993 mil pesos.

La aprobación de la deuda pública para la capital por casi 70 millones de pesos se dio en medio de un debate que duró más de una hora, con un total de 32 votos a favor y 3 votos en contra por parte de los diputados de Morena, así como de una manifestación de comerciantes y de la regidora electa, Paloma Robles Lacayo, quien junto a otras tres personas decidió desnudarse.

Lee también: Exigen comerciantes y asociaciones frenar deuda para nuevo Museo de Momias

Previo a la aprobación del dictamen, se desarrolló una discusión entre la diputada de Morena, Magdalena Rosales Cruz, quien nuevamente acusó simulación por parte de la Comisión de Hacienda y Fiscalización respecto al dictamen que avaló la deuda pública, así como de las áreas técnicas.

Esto provocó la reacción de su compañera de fracción, Ma. Carmen Vaca González, quien acusó a Magdalena Rosales de simulación y opacidad durante gestión como coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.

“Me da mucha penal siendo del Grupo Parlamentario de Morena (…) hablamos de simulación y me da pena, es la única voz que me quedó, pedirle a la diputada Magdalena que se deje de simulación; toda su coordinación ha sido una simulación, que venga a decir lo que no hace dentro con sus informes, yo he enviado oficios, no me ha informado qué ha hecho en su coordinación, no es el dinero, es la opacidad con la que se maneja, los acuerdos que tiene, porque todos sabemos que hay acuerdos, que no utilice la tribuna para simular lo que no es y si hubiera ética, congruencia y valores, el Grupo Parlamentario de Morena estaríamos en otra posición”, refirió Vaca González.

Ver nota: IEEG da luz verde a consulta pública sobre la deuda para el Museo de la Momias

En tanto, Miguel Ángel Salim Allé, diputado del PAN manifestó que, desde hace 80 años se lleva a cabo la exhibición de los cuerpos áridos y nadie había protestado al respecto, por lo que afirmó que, con este proyecto, lo que se busca es exhibir a las Momias de Guanajuato en un museo digno que reactivará la comisión económica de la capital.

Foto: Archivo

Por otra parte, Magdalena Rosales reiteró que, en torno al tema, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña tiene una denuncia en su contra por el delito de tráfico de influencias por aumentar el precio del acceso al actual Museo de las Momias para beneficiar otras galerías pertenecientes a su familia política.

Te puede interesar: Con remanentes planean pagar costo de la deuda para el Museo de las Momias

Israel Cabrera Barrón, legislador del PVEM defendió a Navarro al señalar que el que haya una carpeta de investigación en su contra, no quiere decir que exista alguna responsabilidad.

A favor del dictamen, habló Martha Delgado Zárate, quien señaló que el nuevo recinto permitirá impulsar la reactivación económica en beneficio de los capitalinos y los habitantes de toda la región, además genera un interés mayor del turismo por visitarlo, lo que aumentará la estancia en la ciudad y por lo tanto se prevé una mayor generación de empleos.

Foto: María Espino

Dijo que desde el punto de vista social, educativo, científico y financiero el proyecto es viable y fortalecerá al segundo ingreso más importante de la capital; además que el ayuntamiento anunció que conservará el actual museo, lo que implica una ampliación de la oferta turística y lo que elimina la posibilidad de una reversión del inmueble a favor del estado; aunado a que se cuenta con el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Harán subasta pública para contratación de deuda y crearán comité de obra

El alcalde Alejandro Navarro aseguró que no habrá precipitación en la contratación de la deuda para construir el Nuevo Museo de las Momias. “Lo que nos dé el tiempo, sin apresurarnos, sin hacer las cosas mal, lo que nos dé el tiempo para hacer una subasta pública nacional, ojalá que la Secretaría de Finanzas, y me lo ha manifestado el maestro Héctor Salgado Banda, nos pueda apoyar en este tema, para que todo sea transparente”. Dijo que una vez que se tengan los recursos para el Nuevo Museo de las Momias, se conformará un comité de expertos para que den su opinión respecto a cómo se esté llevando la construcción del proyecto. Este organismo estará conformado por las cámaras de profesionistas del estado. “Hacer un comité de obra, donde estén colegios de ingenieros, de arquitectos, de peritos, de todos, que cada 15 días estén sesionando y vean cómo va el edificio”. Finalmente, al referirse a los ciudadanos que se manifestaron, señaló que pudo conocer de un documento emitido por quienes se encuentran en contra de la deuda. “Por ahí veía un documento de alguien que se decía representante de los ciudadanos de Guanajuato, a ver, el único representante de los ciudadanos es su servidor, porque soy su presidente municipal y me eligieron, votaron el 42 por ciento del padrón, es una lástima, pero el único representante es su servidor, síndicos y regidores del Honorable Ayuntamiento, que no se confunda nadie”. Gilberto Navarro

MD