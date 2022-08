El dirigente nacional de Morena dijo que en 5 distritos se anularán las votaciones. Además evalúan las elecciones de Morena en Irapuato

México.- Tras reconocer que hubo irregularidades, acarreo y compra de votos en las elecciones internas de Morena, en al menos 19 centros de votación, entre los que se encuentran Irapuato y Celaya, su dirigente nacional, Mario Delgado confirmó que se repetirá el proceso en 5 distritos.

El fin de semana Morena inició el proceso para renovar sus dirigencias en los 32 estados de la república en agosto, así como los órganos de dirección nacional en septiembre. En medio de estos procesos se reportaron acarreos, compra de votos en todo el país, entre otras incidencias.

Al respecto, este lunes en conferencia de prensa Mario Delgado dijo que a los militantes “les ganó la pasión” e incurrieron en estas prácticas, las cuales dijo no están permitidas en los documentos básicos del partido.

“Estamos muy contentos, satisfechos no… Los que llegaron con lujo de violencia a robar o quemar urnas, no pueden decir que son morenistas. Un morenista no actuaría así. Esto lleva a desgastar al movimiento y le da ‘carnita’ a la oposición”, dijo en conferencia de prensa.

Elección en Irapuato podría ser nula

El líder de Morena dijo que de los 300 distritos morenistas, solamente en 5 tuvieron que anular las votaciones. Estos son: El listado confirmado por el ITAM son: El distrito 13 de Chiapas, el 4 de Tijuana, el de 10 de Zapopan, el de 16 Tlaquepaque y el 2 Gómez Palacio.

Sin embargo el distrito 9 de Irapuato también podría quedar anulado, aunque hasta el momento la decisión sigue en evaluación, por lo que Delgado no confirmó la nulidad. En ese municipio se registraron empujones y una pelea ocasionada luego de que varias personas se ‘colaran’ en las largas filas.

También se acusó que a los ‘acarreados’ se les había entregado 500 pesos para afiliarse al partido y luego votar a favor de uno u otro candidato a consejeros y para la renovación de dirigencias.

Maribel Aguilar, ex presidenta de Morena en Irapuato y candidata a consejera, reconoció que sí se han tenido acusaciones de acarreo y entrega de dádivas.

En Celaya la policía suspendió las votaciones

Mario Delgado también señaló que en los centros de votación del distrito 12 de Celaya hubo irregularidades. Y es que las tanto la Policía Municipal como las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) tuvieron que intervenir.

Esto luego de que se suspendiera la votación en plena Alameda Hidalgo al encontrarse irregularidades y bajas condiciones de seguridad según revelaron fuentes confiables.

AMLO admite acarreos en las elecciones de Morena

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que durante las elecciones internas de su partido hubo acarreos.

“Hay desde luego inconformidad. Hay que mejorar estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de votos y hubo todavía ese tipo de prácticas.Pero en muy pocas casillas, no se generalizó. No es como los opositores hubiesen querido”, dijo el presidente.

En cambio, sobre las agresiones por parte de militantes del partido durante la jornada electoral, el mandatario dijo que no se trató de actos violentos.

“No fue así, hubieron diferencias, si la violencia se concibe de manera amplia, que debería de concebirse así. Pues los insultos también son violencia y empujones o cachetadas”.

Ernesto Prieto encabeza la lista

El actual presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, encabeza la lista de consejeros electos en este distrito para definir en el próximo congreso nacional a quienes quedarán al frente del CDE.

Se dieron a conocer los nombres de las 10 mujeres y los 10 hombres que obtuvieron el mayor número de votos en los municipios que comprende el distrito de esta zona, Salamanca, Juventino Rosas y Villagrán.

Con 1372 votos la lista la encabeza Ernesto Prieto Gallardo, con 403. Le siguen Alejandro Meneses Molina, actual Director de Servicios Públicos Municipales, José Ramón Hernández con 200 sufragios, Juan Islas Valencia con 177, Simitrio García Pérez con 146, mientras que Mónica del Carmen Pérez obtuvo 1342 votos, María Guadalupe Molina Balderas, 365, Alejandra Herrera Ramírez 195, Abigail Hernández 197 sufragios mientras que Perla Joanna Razo cerró con 159.

Hipólito Sánchez Sámano, presidente de la mesa de elección en este municipio, señaló que en esta jornada histórica en el municipio de Salamanca se registraron 44 candidatos y candidatas. Además, se tuvo una participación de 3 mil 201 militantes de Morena.

Ex candidata celebra participación ciudadana

Leticia Serrato Guzmán, excandidata a la alcaldía por Morena, aplaudió la participación ciudadana que se tuvo en el proceso de elección de consejeros distritales.

Dijo que, como en todas elecciones, se presentan “detallitos”, pero sigue siendo un muy buen ejercicio para Morena.

Leticia Serrato reiteró que, son un partido fortalecido, principalmente por el trabajo que ha realizado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Consideró que, los “detalles” que se dieron la elección de los consejeros, se dan en todos los ejercicios, en dónde tienen que participar todos.

Leticia Serrato llamó a todos los morenistas a seguir participando, a seguir poniéndose de acuerdo, seguir organizando a la ciudadanía y seguir dando a conocer los logros que ha tenido Morena y que por eso se sigue teniendo mucha aceptación.

