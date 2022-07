Acarreos, corrupción y pleitos se registraron en las elecciones de Morena en Irapuato y otros puntos de Guanajuato

Nayeli García/ Yadira Cárdenas

Irapuato/Salamanca.- Entre acusaciones de acarreo, corrupción y pleitos se llevó a cabo la elección de consejeros, afiliación y cambio de dirigencia estatal del partido Morena.

En Irapuato se habilitaron dos puntos de vocación en las cabeceras de los Distritos 09 y 15 federal, localizados en la Deportiva Norte y en la Plazuela Miguel Hidalgo. Ahí la respuesta de personas, que primero se afiliaron como militantes de partido y después emitieron su voto a favor de los consejeros, resultó muy fluida.

Se estima que más de cinco mil personas acudieron a registrarse, muchas más que las vistas, incluso en la consulta de revocación de mandato. Por ello, no tardó en denunciarse acarreo y entrega de dádivas.

Golpes y empujones en Irapuato

A través de videos que circulan en grupos de WhatsApp y de Facebook se dio cuenta de la llegada masiva de personas a los centros de votación. Incluso, en una de las grabaciones se aprecia cómo en la Plazuela Miguel Hidalgo al menos cuatro personas se agarran a golpes por no estar de acuerdo en la organización y defender cada quien a su candidato. Se observa que hasta una niña participa en los empujones.

Y es que desde que se abrieron las casillas hubo descontento. En otro de los videos, se observa cuando una militante se inconforma por no respetar los turnos y durante el acomodo de personas adultas mayores, a los que llegaron primero los lanzaron al final, esto incluyendo a las personas mayores que se habían formado desde un inicio. Ahí se escucha a integrantes de la mesa de votación responder: “Si quieren que empecemos la votación cállense y nos evitamos problemas”.

Largas filas en el sol

Las largas filas en el calor y el sol intenso tuvieron que formar los militantes morenistas para emitir su voto por los consejeros de partido. Aunque algunos de ellos llegaron a ser acusados de ‘colarse’ en la fila. José Aguirre, ex candidato a la Presidencia Municipal, fue acusado por Hugo Villaseñor de haberse metido hasta enfrente de la votación y sin hacer fila, solo porque es candidato. De igual modo se le acusó de participar en el acarreo y entrega de dádivas, a través de sus redes sociales.

“Esto se convierte en un acarreo, en una falsedad, en un cochinero y lo digo abiertamente, porque me gusta hablar con la verdad y no me gusta la hipocresía (…) representantes que son de morena, traen sus camisas, playeras del partido cuando son corruptos, cochinos y asquerosos. No están respetando los preceptos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, señaló para entrevista para el portal Retorno Informativo.

¿500 pesos por afiliarse y su voto?

También se acusó que a los ‘acarreados’ se les estaba entregando 500 pesos para afiliarse al partido y luego votar a favor de uno u otro candidato a consejeros y para la renovación de dirigencias.

Maribel Aguilar, ex presidenta de Morena en Irapuato y candidata a consejera, reconoció que sí se han tenido acusaciones de acarreo y entrega de dádivas. Sin embargo, señaló que todo lo que se dice se tiene que comprobar y será el consejo de honor y justicia del partido, el que tenga que emitir alguna sanción, ya que todo esto está penado y no se puede realizar.

De manera extraoficial se dijo que el grupo de José Aguirre y la diputada local, Irma Leticia González Sánchez participaron en la movilización de la gente y eran quienes se estuvieron provocando continuamente durante la emisión del voto.

En Salamanca esperan 8 mil participantes

Desde antes de las ocho de la mañana mientras se instalaron las casillas y mesas de registro ubicadas en el Andador Revolución en el centro de Salamanca, ciudadanos comenzaron a hacer fila para ser de los primeros en participar en este proceso.

De acuerdo a Hipólito Sánchez Sámano, presidente de la mesa de elección en este municipio, se contempló la afluencia de más de 8 mil salmantinos. Mientras que en los municipios de Villagrán y Juventino Rosas pertenecientes a este distrito, se colocaron de igual manera mesas de elección.

El funcionario de casilla calificó como un hecho inédito este proceso que realiza el partido que se realiza de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Este cuenta con la participación de los ciudadanos y da oportunidad a que quienes no están afiliados lo hagan y al mismo tiempo participen en esta jornada.

En este proceso se elegirá a cinco hombres y cinco mujeres por distrito electoral, un total de 150 personas, 75 hombres y 75 mujeres que ocuparán cuatro encargos: congresista nacional, congresista estatal, consejero estatal y coordinador distrital.

Las personas designadas como congresista estatal, podrán participar en el Congreso Estatal y votar y ser votados para la renovación del Comité Ejecutivo Estatal y de la presidencia del Consejo Estatal que se realizará el próximo el 7 de agosto.

