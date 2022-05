No se pudo mantener elprecio de la tortilla en Salamanca a 20 pesos, luego de que la tonelada de maíz sigue subiendo

Cuca Domínguez

Salamanca.- Finalmente subió el precio de la tortilla en Salamanca. Se vende a 22 pesos kilo, pero si lo quieren en papel y bolsa de plástico, sube a 23 pesos.

“Fue imposible mantener un precio menor”, aseguró el presidente de los Industriales de la Masa y Tortilla, Macario Argüello Cárdenas.

El líder tortillero destacó que no se pudo mantener el precio de la tortilla en Salamanca a 20 pesos, luego de que la tonelada de maíz la consiguen -por muy barata- a ocho mil 400 pesos.

Foto: Cuca Domínguez

“Los tortilleros -como los diferentes sectores comerciales- estamos enfrentando los altos costos de los insumos. En nuestro caso es el maíz, el gas, la electricidad, las rentas, los empleados y la carga impositiva que todos tenemos que pagar”, explicó el productor.

“No nos fue posible mantener un precio menor y la gente lo sabe. Todos los productos de la canasta básica han subido y lamentablemente la tortilla no es la excepción. Si no subimos el precio de la tortilla no podremos subsistir. Si ya de por sí hubo cierre de negocios por las bajas ventas, inseguridad y altos costos de los insumos. No nos podemos arriesgar. Ojalá que el consumidor comprenda”, precisó.

Argüello Cárdenas dijo que este incremento solo servirá para mantener el negocio abierto.

“Porque seguiremos siendo negocios de familia. Es decir que no podemos constatar empleados como en el pasado. La época buena de los tortilleros ha quedado atrás, hoy estamos tratando solo de subsistir”, dijo.

Foto: Eduardo Ortega

Finalmente el representante de los 204 Industriales de la Masa y la tortilla que hay en el municipio mencionó que ha iniciado comunicación con el alcalde César Prieto Gallardo, quien está interesado en apoyar al sector, y espera que se concreten los apoyos, además, agradeció la disposición de las autoridades para tener este acercamiento y que de manera directa el alcalde se entere de las condiciones en las que se encuentra el sector.

Tortilla solo va cuesta arriba

Poco a poco el incremento en los insumos para sostener una tortillería se ha disparado, con la pandemia y el aumento descomunal en los precios de los insumos ha ocasionado un incremento en el precio de la tortilla.

Mientras en municipios como Celaya y Pénjamo el precio oscila entre 18 y 20 pesos, en León arrancó la semana con el incremento de dos pesos. Su costo en algunos negocios ya es de hasta 22 pesos el kilo. Ahora en Salamanca llegó hasta los 25 pesos.

Son varios factores los que han provocado un incremento en el precio de la tortilla, entre ellos el elevado precio del gas y del maíz que ha afectado directamente a los productores.

Foto: Archivo

Incluso el precio de la electricidad no ha dejado de subir, por lo que los tortilleros ya no saben cómo mantener los precios, por lo que se ven obligados a subir el precio de su producto.

Cada semana sufren alza en maíz, gas y hasta el papel en que se envuelve, lo que afecta a la larga en el precio de la tortilla.

