Las críticas ‘le llovieron’ al expanista luego de que anunciara su cambio de partido a la bancada de Morena porque ya no sentía que el PAN estuviera comprometido con los valores que defiende

Staff Correo

Con información de Nayeli García y Lourdes Vázquez

Guanajuato. – La diputada federal, Itzel Balderas consideró que el cambio de bancada de Justino Arriaga del Partido Acción Nacional (PAN) a Morena no describe ni califica la situación interna del partido. Aunque dijo respetar su decisión consideró que se fue en el momento que más retos enfrentan Guanajuato y el país.



Ante el descontento que Justino Arriaga ya había manifestado meses atrás al haber quedado fuera de los consejeros nacionales del PAN, acusó al partido de haber orquestado todo para dejarlo fuera. También orquestó una serie de decisiones que advierten ‘dedazo’ al interior del partido. Esto sería ya no solo en los consejeros, sino también en los candidatos. Itzel Balderas consideró que cuando las decisiones favorecen la gente está contenta; pero cuando ya no están a tu favor, hay descontento.

“Considero que cuando el partido o cualquier organización nos favorece vamos a estar de buenas o satisfechos. Cuando las decisiones no te favorecen o la misma democracia al interior del partido tampoco es en función de tu beneficio vamos a estar descontentos”, indicó.

Para leer de: Justino Arriaga deja el PAN tras 24 años de militancia; tras desacuerdos se une a Morena

Panista en las buenas y en las malas

Mencionó que cuando se forma parte de un proyecto se tiene que estar en las buenas, en las malas. Siempre trabajando para dar resultados que es lo que necesita Guanajuato y todo México. El que se entreguen buenos resultados.



Defendió que la salida de Justino no va a debilitar al PAN, ya que una persona no define al partido. En su momento Justino tuvo diversos cargos públicos y formó parte de las filas del Acción Nacional, cuya gestión los mismos salmantinos pueden dar cuenta de sus resultados. Lo importante es que en el partido todos son libres de afiliarte, permanecer o retirarte.

“Creo que como están las cosas en el país, el hecho de que un solo diputado se cambie de bancada no tiene mayor consecuencia. Los retos son muchos y más grandes, el Partido Acción Nacional es más que una persona. El trabajo que se debe de realizar, el trabajo que se debe de dar es mucho más grande que un solo soldado”, indicó.

Una decisión respetable

Itzel dijo respetar la decisión de Justino, de quien dijo que si sintió que ya no podía aportar más al proyecto del partido y decidió retirarse, es una decisión respetable.

“Es respetable la decisión de Justino, pero eso no califica, no describe, ni la condición interna del partido ni de un posicionamiento del partido para dar la batalla que actualmente estamos dando.”, concluyó.

Ni de aquí, ni de allá

El diputado morenista, Ernesto Prieto Gallardo se pronunció en contra de la llegada del diputado federal Justino Arriaga a Morena. Esto tras señalar que el ex panista es una persona nociva para Salamanca y para la entidad. Le advirtió que, si la pretensión de Arriaga es lograr una candidatura para el 2024, “decirle que hay fila”.

Por separado, el dirigente estatal del PAN, Eduardo López Mares, señaló que la salida de Justino Arriaga, no tienen ningún impacto para Acción Nacional. Esto debido a que es algo que “ya lo veíamos venir”, pero los estatutos del instituto político establecen que acciones como esta, son traición, por lo que será expulsado.

La incorporación de Justino Arriaga al grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión se dio a conocer esta mañana durante la reunión plenaria de la bancada morenista.

Para saber de: Diputado Justino Arriaga se decepciona del PAN en Guanajuato

“Es una persona nociva”: Le llueven críticas de todos los partidos a Arriaga

“Hace unos años cuando éramos oposición, hacíamos ver a los salmantinos lo que representaba Justino Arriaga para la política y la sociedad salmantina. Algo totalmente nocivo y voy a decirlo con toda claridad. Me sostengo en lo dicho hasta este momento”, dijo Ernesto Prieto.

Dijo que entiende que el coordinador de los legisladores federales por Morena, Ignacio Mier haya considerado sumar un elemento más para las votaciones en el Congreso de la Unión. Sin embargo, señaló que, en Guanajuato, los morenistas van a defender la congruencia “con mucho celo”.



Por ello, reiteró que no está de acuerdo con la incorporación de Arriaga a Morena y que, si busca una candidatura, hay fila.

“Hay muchos compañeros y compañeras muy valiosas que tienen los méritos, los arrestos y las capacidades para representarnos en el 2024”.

Foto: Archivo

Insiste en que es ‘nocivo’ para Salamanca

Prieto insistió en que Justino Arriaga ha representado de manera histórica mucho daño para Salamanca.

“Yo no estoy de acuerdo con esta incorporación (…) yo le dejo muy claro a los salmantinos que no estoy de acuerdo y que los salmantinos tengan tranquilidad, paciencia, que no representamos lo mismo y no somos lo mismo, que el hecho que esta persona haya sido incorporada a Morena vía el Congreso no quiere decir que se haya purificado”.

El legislador morenista se refirió de la misma forma a la posible incorporación de la ex priista Bárbara Botello a Morena, pues afirmó que “los leoneses no nos lo perdonarían”.

Entérate de: Diputado Justino Arriaga se decepciona del PAN en Guanajuato; ‘perdió su esencia’, dice

Foto: Archivo

“No se pierde nada”

Por su parte, Eduardo López Mares dijo que, desde hace tiempo, el PAN empezó a “limpiar la casa sobre todo en Salamanca”, no obstante, dijo que para el partido es más fuerte de cualquier diputado y cualquier persona.

Afirmó que la salida de Justino Arriaga, no impactará absolutamente nada porque el partido ya no contaba con él.



“Ya en procesos pasados, prácticamente veníamos perdiendo Salamanca, van dos periodos que hemos perdido, aún con Justino y ahora sin Justino, creo que es limpiar la casa, esta casa en Salamanca que ya requería cambios y por supuesto no tiene ninguna repercusión esta salida, quizá la única repercusión es en el Grupo Parlamentario que ya es uno menos”.

Refirió que, hasta la mañana de este lunes, Justino Arriaga no había presentado la renuncia formal, no obstante, por estatus, su baja del partido es automática.

Diputados critican suma de Justino Arriaga a Morena

El diputado federal del PAN en León, Jorge Espadas, crítico a quién fuera su compañero de bancada la Cámara de Diputados, el también guanajuatense Justino Arriaga.



Esto, luego de que recientemente se diera a conocer que el también ex alcalde de Salamanca por Acción Nacional decidiera unirse al Grupo Parlamentario de Morena. Fue el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, quien dio a conocer que Arriaga será parte de los legisladores de la 4T. Por ello, Diputados critican suma de Justino Arriaga a Morena.

“Cambiar de principios de la noche a la mañana, creo que nos dibuja a cada uno de cuerpo completo. No sé si estuviera resentido, yo creo que Justino obtuvo de las ciudadanas y ciudadanos que apoyan al PAN, tres diputaciones federales y una alcaldía. No lo quiero calificar, no creo que esté tomando una buena decisión, pero él tendrá sus motivos. Lo que sí me queda muy claro es que en Guanajuato no nos gustan los que se cambian de chaqueta”, dijo.

No afecta, ni beneficia en nada

El panista señaló que la determinación del ex presidente municipal de Salamanca “no nos afecta ni nos beneficia, sino todo lo contrario”.



Dijo que anteriormente había habido rumores del cambio de partido de su excompañero, por lo que el pasado sábado platicó con Arriaga.



Aunque ese día, le dijo que no se iba del partido, finalmente, esto sí ocurrió con el legislador, ahora morenista. Finalmente dijo que en lo personal no se iría a otro partido, a menos de que vayan en coalición con el PAN.

Por si no lo leíste:

bc