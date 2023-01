El diputado Justino Arriaga aceptó la invitación de militar en Morena luego de mostrarse en desacuerdo con las decisiones del PAN

Salamanca. – El diputado federal por el distrito 08, Justino Arriaga Rojas, renunció al Partido Acción Nacional (PAN) tras 24 años de militancia. Esto para sumarse a la bancada de Morena.

Durante su tiempo en el PAN, el diputado llegó a ocupar cargos como presidente municipal de Salamanca en el periodo 2012-2015 y diputado federal en la pasada legislatura. Se espera que, con él, abandonen el blanquiazul otros líderes y panistas inconformes con las acciones de las dirigencias local y estatal.

Tras darse a conocer su renuncia a partir de este día al PAN y su unión a las filas de Morena, el legislador declaró a Correo, que ha dejado Acción Nacional por muchas razones. La principal sería la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento. Señaló que ahí vivía una situación complicada pues no se respetaba la manera de pensar, ni la autocrítica, concretamente en el caso de Guanajuato.

Justino Arriaga recibió invitación de Morena

Arriaga Rojas dijo que tuvo la invitación del coordinador de Morena, Ignacio Mier, del presidente al partido Mario Delgado e incluso del mismo secretario de gobernación Adán Augusto López. Por ello decidió tomar la decisión de sumarse al Movimiento de Regeneración Nacional.

“Toda la vida hay ciclos y esta es una muy buena oportunidad para hacer un trabajo un trabajo político en beneficio de los guanajuatenses, de los mexicanos y trabajar por una alternancia política en el Estado”, adelantó.

Sobre las relaciones que deja en el PAN, dijo que a Marko Cortés le tiene agradecimiento. “Al final del día son ciclos que se cierran, no son él, ni con muchos compañeros del PAN que considero buenos amigos, pero no me podía quedar detenido y estancado como la cúpula del estado pretendía”.

Más panistas podrían abandonar

Sobre si más panistas renunciarán y se sumarán a Morena, dijo que esa será una decisión personal. Sin embargo, contó que muchos compañeros le han preguntado y comentado que no están conformes con cómo se están llevando a cabo la política del Estado.

“A partir de este día serán semanas y meses muy intensos. Pero serán bienvenidos a realizar un trabajo político, una política diferente y hacer equipo con el estado con miras al 2024. Tenemos suficiente tiempo para conformar equipos de trabajo bien consolidados y generar estrategia para seguir convenciendo a los guanajuatenses de que estamos en el lado correcto de la historia”.

Finalmente dijo que el trabajo del PAN en los municipios ha sido totalmente deficiente, excepto León. Todos los demás municipios han sido olvidados por el partido. Declaró que así lo reflejan las últimas mediciones, encuestas y sondeos.

Criticó que no hay un trabajo profesional, ni se escucha a la ciudadanía o a la militancia. Además que las decisiones del Estado las toman unos cuantos que están en gobierno y el partido. Por último advirtió que “las cosas para el PAN no pintan favorablemente en Guanajuato”.

“Puertas abiertas a quienes se tengan que ir”

Por su parte la presidenta del CDM del PAN, Emilita Verasteguí de la Garma, dijo al respecto: “chistoso, en Salamanca decían que era el villano favorito de MORENA. Tenemos que ser congruentes con nuestras convicciones y acciones, es la decisión de cada quien. Los cambios son buenos a final del día y si se hacen a conciencia, nos da la oportunidad de ir limpiando la casa”.

Sobre los otros panistas que pudieran tener dudas, dijo que quiere invitarlos a acercarse. Puesto que a quienes tienen “en su corazón la convicción de ser panistas, sí los queremos en casa. Hemos luchado durante muchas generaciones para poder sacar adelante al municipio, son bienvenidos y los que se tengan que ir, las puertas estarán abiertas”.

