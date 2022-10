El diputado federal por Salamanca reveló que un grupo de panistas de León “toman las decisiones en el estado”

Cuca Domínguez

Salamanca.- El diputado federal Justino Arriaga Rojas, se dijo decepcionado luego de que en asamblea estatal no alcanzó los votos suficientes para mantenerse como consejero nacional del PAN.

“Voy a esperar a platicar mañana en el CEN del PAN. Es una perfecta simulación de democracia. Me siento más que enojado, muy triste de ver como Acción Nacional se convirtió en todo lo que nosotros habíamos señalado, como prácticas clientelares, amenazas a servidores públicos que trabajando en algún tipo de gobierno estatal y municipal”, dijo.

Además señala un manejo “sospechoso” de la asamblea. “No puede ser que después de dos horas no se haya tenido el resultado de los más de mil 100 panistas que votaron. Supuestamente se les fue la luz, ahora resulta que también a nosotros se nos cae el sistema como a Manuel Bartlett en 1988″, dijo.

PAN Guanajuato elecciones Foto: Nayeli García

Pone su futuro en el PAN en duda

Ante la pregunta de si seguirá siendo panista, respondió que no lo sabe, y dijo que deberá considerar su manera de proceder.

“No lo sé, hay que platicarlo con la familia y con otros amigos. (…) Tengo que plantear que vamos a hacer. Estoy sumamente decepcionado de lo que pasó este domingo. Hay maneras de perder, pero cuándo te quieren ver la cara, las cosas no pueden seguir así”, dijo.

Tampoco rechazó la posibilidad de irse a otro partido o ser independiente.

“Ahorita no lo sé, ahorita no puedo contestar eso. Tengo que hablar con mi presidente nacional y con el coordinador de los diputados federales. Pero no puede ser que el partido en Guanajuato se cierre al diálogo. No puede ser que ni siquiera estén en la posibilidad de escucharte. No puedes pensar diferente, no puedes pensar distinto, ni señalar las áreas de oportunidad que se tienen en el partido o en el gobierno porque inmediatamente te señalan como un adversario y con eso no estoy de acuerdo”, afirmó.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, y el diputado federal Justino Arriaga. Foto: Especial

“El PAN ha perdido su esencia’

Arriaga Rojas señaló que el PAN ha perdido su esencia.

“Hoy no es eso por lo que habíamos luchado desde Acción Juvenil, donde me enseñaron a defender una institución donde se valía pensar diferente. Vamos a pensar este resultado, vamos a ver que hacemos, hay que estar tranquilos. Aunque lo que pasó en el partido este domingo no refleja ni los valores, ni los principios democráticos del PAN”, precisó.

El diputado federal dijo que un grupo dominante avecindado en León logró siete consejeros.

“Son los que toman las decisiones en el estado y excluyen a los liderazgos de los otros municipios. Es una realidad, lo estamos viendo y eso nos está haciendo mucho daño”, concluyó.

