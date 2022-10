El gobernador dijo que Guanajuato se sabe gobernar solo y que han sabido resistir frente a los embates que les ha lanzado la Cuarta Transformación

Nayeli García

Irapuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que Guanajuato se sabe gobernar solo y seguirá manteniendo su libertad y soberanía con dignidad basado en el trabajo y en los resultados. Por ello, va a seguir luchando porque los guanajuatenses no se saben rajar frente a los embates e injurias de la Cuarta Transformación.

Aunque el gobernador no quiso hacer mención de las polémicas declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Reconoció que las mismas son parte de la ‘guerra sucia’ que seguirá creciendo conforme se acerquen las elecciones del 2024. Además, dejó claro durante su mensaje durante la Asamblea Estatal del PAN que Acción Nacional tiene futuro. Aunque “les duela en la Ciudad de México” y reiteró que en Guanajuato se saben gobernar solos.

“Guanajuato no es dejado, Guanajuato es un estado que da la lucha y da la pelea hasta el último día. ‘GuaPorque tenemos dignidad y esa dignidad está basada y fincada en nuestra unidad, no solo como panistas sino como guanajuatenses porque si de algo nos sentimos orgullosos en este estado es de ser guanajuatenses y de saber cómo gobernarnos nosotros mismos”, señaló.

Recuerda los retos que enfrentó

Recordó que como gobernador le ha tocado enfrentar cuatro situaciones complicadas. Se trata de la falta de gasolina, la pandemia, la inseguridad y la Cuarta Transformación. Sin embargo, ha tenido la dignidad para decirle no al Gobierno Federal en temas cruciales como el no entregar el Sistema de Salud Estatal y enfrentar todos los embates contra su gobierno, y todo con el respaldo del partido y los ciudadanos.

“Han sido momentos difíciles, Guanajuato ha estado en un ataque constante en los últimos años. Críticas, infundios, ataque tras ataque por ser y pensar diferentes, pero en Guanajuato no nos sabemos rajar, nos cortaron la gasolina fuimos por gasolina a Texas, quisieron desaparecer los poderes, alzamos la voz y sacaron la banderita blanca, quisieron presionarnos cortándonos los recursos y logramos darle la vuelta y generando más ingresos, quisieron amarrarnos con los temas de seguridad y fortalecimos nuestra policía y nuestra fiscalía y seguimos dando resultados junto con los alcaldes”, aseguró.

Guanajuato ‘causa muchas envidias’

Diego Sinhue señaló que Guanajuato genera muchas envidias y escozor de mucha gente porque tiene mucho que presumir, por lo que aunque le pongan el dedo en el estado se sabe responder con trabajo, esfuerzo y se tienen resultados a la vista de todos.

“No podría un gobernador aguantar las embestidas que dan tanto a nivel federal como algunas personas que viven envenenadas si no hubiera unidad con los guanajuatenses. Si no hubiera esa unidad con esa gente que te dice en la calle: ‘gober’ no te dejes, dale duro; (…) pero también si no hubiera esa unidad en el partido”, dijo.

En entrevista el gobernador dijo que mientras se acercan las elecciones se incrementan las controversias, los ataques políticos, se buscan figurar en lo local, en lo nacional y en los municipios. Dijo que es algo que va a pasar pues se acercan los procesos electorales y arreciarán los ataques. Pero insistió en que Guanajuato tiene mucho que ofrecer a México y se va a hacer junto con todos los ciudadanos.

Cabe recordar que el secretario de gobernación Adán Augusto López ventiló que el gobernador Diego Sinhue le pidió que la Guardia Nacional se hiciera cargo de la seguridad pública de Irapuato. A este municipio lo señaló como uno de los 217 que no tienen una corporación municipal ante el despido masivo de 100 elementos. Además que tras la masacre de 12 personas en un botanero se reveló que había “convivencia criminal de la Policía Municipal con el crimen organizado”.

Romero Hicks pide humildad a Adán Augusto

El senador Juan Carlos Romero Hicks dijo que el secretario de gobernación Adán Augusto López debe de aprender a ser humilde y ser maduro. Esto porque ni él ni el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, son los jefes de los gobernadores. Además que la Guardia Nacional no ha dado ningún tipo de resultado.

Ante la crítica de la que ha sido objeto Guanajuato por parte del secretario de gobernación, el senador puntualizó que los cinco delitos que más generan violencia son de índole federal. Y acusó que casi nada ha hecho el Gobierno Federal.

“Los cinco delitos que más detonan violencia son federales y han hecho prácticamente nada: uno narcotráfico, dos delincuencia organizada, tres robo a combustible o huachicol, cuatro robo a autotransporte y cinco tráfico y portación de armas”, puntualizó.

Consideró que las declaraciones hechas por Augusto López solo reflejan que se está frente a un secretario de Gobernación novicio y protagónico. Reprochó que este no entiende cuál es la lógica de las propias instituciones. “Ojalá que madure pronto”, externó Romero Hicks quien dijo conocerlo bien pues fueron compañeros en el Senado de la República. Enfatizó que este ni siquiera terminó su gobierno en Tabasco.

El también exgobernador de Guanajuato no quiso comparar al secretario de Gobernación con el presidente de la República.

“No me gusta descalificar a las personas, es más ya ni pensar en el presidente, el presidente está en la historia. Ya no escuchamos lo que dice en las mañana, es absolutamente irrelevante. El presidente no convoca, no concilia, no propone, él ya está en la historia, vamos para adelante”, instó.

Irapuato ya sufrió tragedia a manos de GN

En cuando a que la Guardia Nacional se haga cargo de la seguridad, recordó que en Irapuato ya se vivió una tragedia a manos de esta. Esto cuando un universitario de la Universidad de Guanajuato fue asesinado, por ello dijo que que atender el tema de seguridad es más complejo de lo que imagina la Federación.

Enlistó que se está fallando en tener una estrategia nacional y en el fortalecimiento de las capacidades locales como los policías municipales, los ministerios públicos, los jueces y la coordinación con todas las corporaciones, pero también explicó que se debe de dar certeza a las Fuerzas Amaradas, que hoy en día están haciendo actividades irregulares.

“Las fuerzas armadas no fueron enseñadas para construir aeropuertos, para cuidar aduanas, para atender la seguridad pública, ellos están entrenados para ser letales, ven algo en desequilibrio y disparan por eso la Guardia Nacional tiene problemas porque el 85% de los miembros de la Guardia Nacional vienen del Ejército, no vienen de la Seguridad Pública, los que sí conocemos de seguridad, sabemos que se necesita al ‘policía de barrio’ que se convierte en un hermano mayor, en un consejero, en un acompañanente y es eso lo que tenemos que buscar.

Te puede interesar:

LC