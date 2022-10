El CDE del PAN respondió a los comentarios del diputado Justino Arriaga que se dijo ‘decepcionado’ por no ganar en la asamblea

León-. El dirigente estatal del PAN, Eduardo López Mares, afirmó que la asamblea estatal en la que el diputado federal, Justino Arriaga, no alcanzó los votos suficientes para mantenerse como consejero nacional del partido, fue democrática.

Y es que el domingo al término de la asamblea, el diputado dijo que se sentía decepcionado porque el partido,“ha perdido su esencia”. Al respecto, el dirigente del PAN insistió en que en la política hay que saber ganar y perder, “en Acción Nacional queremos que no haya ilusos para que no haya desilusionados”.

“La militancia fue la que votó y decidió el día de ayer en la asamblea y aquí no hay vuelta atrás. Al final de cuentas la decisión salió de la propia militancia…También es cierto que cuando un candidato gana, todo estuvo bien, y nos aplauden, nos dicen que fue la mejor asamblea. Pero, cuando se pierde no nos gusta. Empezamos a hacer declaraciones, empezamos a enojarnos”, dijo López Mares.

Panistas de Guanajuato elijen a representantes

Justino Arriaga quedó fuera de los 20 candidatos al consejo nacional, 10 hombres y 10 mujeres. En la misma asamblea eligieron 100 consejeros estatales que marcarán el rumbo del PAN para el 2024.

Por lo anterior, el diputado se mostró inconforme y dijo que lo platicaría este lunes con el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. También señaló que un grupo dominante en León logró 7 consejeros y argumentó que,“es una perfecta simulación de democracia”.

Sin embargo, López Mares llamó a “entender el voto” y sentenció que “a veces ya no nos quieren y nos aferramos a estar ahí. Dijo que los militantes deben someterse a la democracia del partido.

“Cuando decidimos formar parte de la política no podemos ser ilusos…Aquí en política venimos a dar, no solamente a recibir…Ese es el llamado que le hacemos a todos los compañeros panistas. Hoy el PAN necesita de todas y de todos, hoy el PAN no puede dejar a nadie de un lado. Por supuesto tenemos que tender el puente, pero, también nos queda claro que la vida institucional del partido sigue y vamos a seguir trabajando en ellos”, comentó el dirigente panista.

Respaldan la democracia en la asamblea

El diputado local, Luis Ernesto Ayala, quien también asistió a la rueda de prensa, comentó que los aspirantes deben entender los momentos políticos de cada quien.

“Yo respeto mucho la opinión de Justino. Pero no la comparto. Si bien es cierto no lo logró, creo que los panistas debemos de ser lo suficientemente maduros para poder entender los momentos políticos de cada quien”, mencionó el legislador.

Mientras que Rosario Corona, secretaria general del Comité Estatal del PAN, dijo que el cómputo de votos se hizo a la vista de todos y coincidió en que la elección de consejeros se hizo de forma democrática. Cabe decir que más de 1 mil 100 panistas votaron el domingo para elegir a los consejeros estatales y nacionales.

